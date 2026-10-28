СБУ затримала їх на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область

Контррозвідка Служби безпеки України у середу, 28 жовтня, повідомила про затримання двох російських військових, які втекли з фронту, переодягнулися в цивільний одяг і намагалися дістатися Києва.

За даними спецслужби, затримані служили за контрактом у 291-му мотострілецькому полку Південного військового округу Росії. Їх зупинили на блокпосту при в’їзді до Дніпропетровської області. В одного з чоловіків на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії.

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За версією слідства, бойовики планували доїхати до Києва, де в одного з них живуть родичі, та переховуватися там.

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Як встановили правоохоронці, одного із затриманих – жителя тимчасово окупованого Довжанська Луганської області – двічі засуджували за вбивство. За даними СБУ, він воює на боці Росії проти українських Сил оборони з 2016 року. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік брав участь у боях під Бахмутом, де служив помічником навідника протитанкового ракетного комплексу.

Другий затриманий – громадянин Росії, який підписав контракт із міністерством оборони РФ, коли відбував покарання у в’язниці за вбивство.

За матеріалами справи, нещодавно обох військових відправили штурмувати позиції ЗСУ на Краматорському напрямку. Згодом вони залишили лінію бойового зіткнення та дісталися населеного пункту в так званій «сірій» зоні. Там чоловіки знайшли цивільний одяг у покинутому будинку, переодягнулися, а військову форму та табельну зброю російської армії закопали. Після цього вони пішки вирушили до найближчого райцентру.

Дорогою бойовики зупинили автомобіль. Його водій погодився підвезти їх до Дніпра, звідки чоловіки планували дістатися Києва. Однак на блокпосту поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської області їх затримали співробітники СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили жителю окупованої Луганщини про підозру за державну зраду та колабораційну діяльність. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованими злочинами йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника, громадянина Росії, наразі утримують як військовополоненого.

Нагадаємо, 14 жовтня на Харківщині російський військовий розстріляв п’ятьох бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців і втік. Того ж дня СБУ затримала підозрюваного – 36-річного російського окупанта Лєоніда Рижикова. 15 жовтня йому повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину.