Поблизу Коломиї у селі Перерив внаслідок отруєння чадним газом померли двоє літніх людей – 59 та 82 років. Тіла померлих виявили працівники газового господарства у літній кухні та повідомили про це коломийських рятувальників, повідомляє управління цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Повідомлення про двох померлих селян внаслідок отруєння чадним газом рятувальники Коломийського ДСНС отримали о 14:25 у понеділок, 21 лютого. «Надійшло повідомлення від працівників Коломийського управління експлуатації газового господарства, про те, що в с. Перерив, Матеївецької ТГ, Коломийського р-ну в приміщенні літної кухні в приватному господарстві виявлено тіла двох загиблих осіб 1939 та 1962 року народження», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Попередня причина смерті мешканців села Перерив – отруєння чадним газом. На місце нещасного випадку виїжджали рятувальники Коломийського районного управління ДСНС в області, поліцейські та працівники газового господарства.