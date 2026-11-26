Спільників затримали одразу після реєстрації шлюбу

Житель Тернопільщини та його спільниця організували схему з укладання фіктивного шлюбу. Клієнт заплатив ділкам 8 тис. доларів за одруження з жінкою, яка має інвалідність. Усіх учасників схеми затримали після офіційної реєстрації шлюбу в ДРАЦСі.

Злочинну схему розробили та організували 53-річний житель Чортківського району та його 22-річна односельчанка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області у четвер, 26 листопада. Організатори підшукали військовозобов’язаного чоловіка та запропонували йому укласти фіктивний шлюб із сестрою спільниці, яка має інвалідність.

Такий шлюб дозволив би чоловіку уникнути мобілізації, а згодом виїхати за кордон. Він мав би супроводжувати дружину для виїзду в одну із країн ЄС.

Правоохоронці затримали спільників, а також подружжя після реєстрації фіктивного шлюбу та отримання хабаря. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Організаторам схеми загрожує до 9 років ув’язнення. Вирішують питання про обрання запобіжних заходів.

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