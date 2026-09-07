Митника затримали під час передачі частини грошей

У Тернополі СБУ затримала посадовця митниці, який заробляв на схемі допомоги ухилянтам. За 5 тис. доларів митник домовлявся про зарахування на денну форму навчання до закладів освіти, що дозволяло його клієнтам отримувати відстрочку від призову. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Незаконну схему розробив головний державний інспектор одного із управлінь Тернопільської митниці. Про це повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області в понеділок, 7 вересня. Також митник залучив кількох спільників з-поміж працівників навчальних закладів Тернопільщини та Вінниччини.

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«Митник упродовж кількох місяців координував підготовку та передачу необхідних документів, організовував контакти з особами, пов’язаними із закладами освіти, а також супроводжував військовозобов’язаного до одного з навчальних закладів фахової передвищої освіти Вінниці, де той пройшов вступні випробування», – йдеться у повідомленні управління СБУ в Тернопільській області.

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Вартість такої послуги становила 5 тис. доларів. Посадовець митниці отримував гроші частинами. Спочатку йому мали заплатити 3,5 тис. доларів до вступу в навчальний заклад. Решту клієнти платили вже після отримання відстрочки від призову.

Саме під час передачі останньої частини суми оперативники СБУ затримали митника. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили в нього готівку, мобільні телефони, документи.

Організатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За скоєние підозрюваному загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.