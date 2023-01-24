Борис Джонсон і Володимир Зеленський, 22 січня 2023

Країнам Заходу необхідно допомогти Україні здобути перемогу над Росією вже цього року, а не наступного року чи ще пізніше, написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у колонці для газети Daily Mail, яку він опублікував після візиту до України 22 січня..

«Коли Україна переможе, про це почує весь світ. Тож допоможімо їм перемогти не наступного чи ще через рік після наступного року, а цього – 2023 року; і не говоріть мені, нарешті, про витрати. Якщо ви хочете мінімізувати світовий економічний біль, якщо ви хочете уникнути величезних витрат, і не хочете, щоб ця трагедія тривала, тоді разом зробімо очевидну річ. Даймо українцям все, що їм потрібно для перемоги зараз», – заявив він.

За словами Джонсона, нині українцям потрібні сотні танків, і вони повинні отримати їх від американців, німців, поляків і багатьох інших.

«Де західному світу зараз потрібно розмістити ці танки? Для охорони Північного Рейну-Вестфалії? Захищати Теннессі? Чи села у Вілтширі? Те ж саме можна сказати про кожен інший елемент звичайної зброї, який міг би допомогти Україні покласти край цій війні», – додав він.

Екс-прем’єр Великої Британії також закликав Захід передати Україні ракети великої дальності й літаки.

«Їм потрібен «глибокий вогонь» – артилерія великої дальності, яка здалеку може вразити позиції військ Путіна. Зараз вони бачать, що він робить на українській землі. Вони можуть розпізнати його командні центри та склади боєприпасів. На їхнє величезне розчарування, вони не можуть вразити ці цілі наявними системами. Їм потрібні літаки, щоб завдавати ударів по цих позиціях з повітря, і їм потрібні бронемашини і танки, щоб відбити й утримати землю, яку окупував Путін», – констатував Джонсон.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії окремо звернувся до тих, хто вважає, що посилення підтримки України призведе до ескалації ситуації.

«Не кажіть мені про "ескалацію", про ризик того, що ми якимось чином спровокуємо Путіна, збільшивши нашу підтримку, на якийсь новий жах. Чому ми повинні боятися спровокувати його, коли він вже показав, що зробить без найменшої провокації?» – запитав він у союзників.

Джонсон нагадав, що Путін дійшов до того рівня, коли систематично знищує в порохз будинки з цивільними. Також він наголосив, що «ні на секунду» не вірить у те, що президент Росії наважиться застосувати ядерну зброю.

Також Джонсон назвав українців «героїчними людьми», які борються за всіх, кому може загрожувати божевільний реваншизм і неоімперіалізм Путіна. «Вони борються за принцип, що кордони країн не повинні змінюватися силою», – наголосив екс-прем’єр Великої Британії.

«Подивіться на цих хоробрих українців і дайте мені відповідь на запитання: якого біса ми чекаємо?» – емоційно звернувся він до західних лідерів.

Свою статтю Джонсон опублікував після того, як 22 січня відвідав Бучу і Бородянку Київської області. У ній він також згадав про 416 вбитих росіянами жителів Бучі, а також про 162 вбитих жителів Бородянки, 28 з яких досі не знайшли.