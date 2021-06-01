Галина Гичка очолила Службу у справах дітей Солонківської сільради

Екс-голова Пустомитівської райради на Львівщині Галина Гичка очолила Службу у справах дітей Солонківської ОТГ поблизу Львова, де головою громади є її сват, екс-нардеп Богдан Дубневич.

Про призначення Галини Гички начальницею Служби у справах дітей стало відомо з інформації на офіційному сайті громади. До березня цього року Галина Гичка очолювала Пустомитівську районну раду, яка припинила своє існування у зв’язку з укрупненням районів. А вже 13 травня подала декларацію на сайті НАЗК як кандидатка на посаду начальниці Служби у справах дітей Солонківської сільської ради.

ZAXID.NET спробував отримати коментар у Галини Гички щодо її призначення на нову посаду, однак вона не знайшла часу на спілкування. Почувши суть запитання, повідомила, що проводить прийом громадян, а згодом на телефонні дзвінки більше не відповідала.

Закон про службу в органах місцевого самоврядування передбачає, що призначення на такі посади відбувається на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Чи був оголошений конкурс на посаду начальника Служби у справах дітей Солонківської сільради наразі невідомо. У сільській раді відмовилися надати ZAXID.NET таку інформацію, попросивши надіслати інформаційний запит.

За освітою Галина Гичка є товарознавцем, вона закінчила у 1983 році Львівський торгово-економічний інститут. У 2005-2008 рр. вона також вчилася у Львівському реґіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, має диплом маґістра державного управління.

Нагадаємо, що 59-річна Галина Гичка була головою Пустомитівської райради упродовж останніх п’яти років. До районної ради потрапила на виборах 2015 року від партії Блок Петра Порошенка. До обрання ніде не працювала, а раніше була заступницею начальника Державної інспекції з контролю за цінами у Львівській області. Галина Гичка є дружиною директора Львівської обласної лікарні, депутата Львівської облради Михайла Гички.