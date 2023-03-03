Олександр Камишін раптово подав у відставку наприкінці лютого

Екс-голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського, відповідний указ в п’ятницю, 3 березня, опублікував сайт президента.

З 11 серпня 2021 року Камишін очолював «Укрзалізницю». 27 лютого Камишін подав у відставку. За його словами, за спільним рішенням з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим він очолить офіс з євроінтеграції «Укрзалізниці» в Європі.

Як зазначає Forbes, саме Кубраков виступив ініціатором звільнення Камишіна. Це сталося за два тижні до того, як голова «Укрзалізниці» повідомив про свою відставку. Як повідомляє Forbes із посиланням на джерела в Офісі президента, Кубраков попросив Камишіна написати заяву. «Це була ініціатива Кубракова, в ОП були здивовані та не задоволені. Але президент погодив звільнення», – йдеться в публікації.

У ній стверджується, що сам Камишін не планував йти у відставку. В інтервʼю Forbes напередодні звільнення він розповідав, що планує працювати принаймні до 2024 року, і детально розписував програми збільшення потягів до ЄС, електрифікацію колій та перехід на дворічне планування інвестицій.

Наразі ніхто достеменно не знає, що саме змусило Кубракова вимагати звільнення голови «Укрзалізниці». Версії коливаються від «НАБУ готує Камишіну підозру, і його звільнили, щоб не підставлятись» до «Кубраков прибирає потенційних конкурентів в боротьбі за владу», зазначається в матеріалі.

Обов’язки керівника компанії тимчасово виконуватиме член її правління Євген Лященко.