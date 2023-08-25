Екс-голову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації

Національне антикорупційне бюро оновило підозру екс-голові Нацбанку Кирилу Шевченку. Справа стосується діяльності Шевченка в Укргазбанку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації. Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його екс-заступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та екс-директору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому. За версією слідства, керівництво Укргазбанку підробило низку документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку «допомогу» упродовж 2014-2019 років їм нараховано агентську винагороду на понад 206 млн грн.

При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ Укргазбанк. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.

«Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації», – зазначили в НАБУ. У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн.

Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів».