Кирило Шевченко наразі перебуває у Відні

Колишнього главу НБУ Кирила Шевченка заочно арештували без права внесення застави. Про це у четвер, 8 грудня, повідомили у Центрі протидії корупції.

Як повідомляється, ухвала відкриває шлях для внесення його до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію.

У випадку ж повернення до України, його мають затримати на кордоні і доставити до суду протягом 48 годин.

Заочне тримання під вартою для екс-голови НБУ обрала слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан. Сам Шевченко, який перебуває у Відні, вже відреагував на заочний арешт. У Facebook він написав, що збирається подавати апеляцію, а саме рішення вважає політичним переслідуванням.

Також повідомляється, що на сьогоднішнє засідання Шевченко подав клопотання електронною поштою і просив допустити його до участі через відеозв'язок. Захист надав нову медичну довідку від 5 грудня, в якій йшлося про те, що Шевченко проходить медичні процедури на стаціонарі в клініці у Відні.

«Хоча з наданих документів виходить, що Шевченку навпаки стало краще, адже раніше йому робили три ін'єкції ліків на тиждень, а зараз роблять тільки одну», – повідомили в ЦПК.

За словами прокурора, Шевченку нічого не заважає у тиждень між ін'єкціями приїхати в Україну, тим більше, що такі ж процедури можна зробити і в Києві. У результаті суд відмовив в участі Шевченка через відеозв'язок.

Нагадаємо, 47 річний Кирило Шевченко 4 жовтня звільнився з посади голови НБУ за станом здоров’я. Наступного дня НАБУ повідомило йому про підозру у справі про розкрадання 206 млн грн коштів «Укргазбанку» та оголосило у міжнародний розшук.

Шевченка та ще чотирьох високопосадовців «Укргазбанку» підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з держбанку.

«Схема діяла майже 5 років, хоча структури банку повідомляли, що економічної доцільності від залучення агентів немає. Обсяг виплат «агентам» був більшим, ніж прибуток, який банку приносили залучені клієнти.

Слідство здобуло докази, що керівники «Укргазбанку» укладали фіктивні договори з нібито «агентами», які насправді були звичайними ФОП. Останні мали привести в банк нових великих клієнтів, але насправді все відбувалося без їх участі. Більше того, великі державні компанії і так були змушені переходити до держбанків через рішення Кабміну.

Сам Кирило Шевченко заявив, що повідомив НАБУ про своє місце перебування та звинуватив нацбюро у заангажованості.