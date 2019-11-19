Екс-нардепу Денису Дзензерському повідомили підозру через приховування 4,7 млрд грн боргів

Денис Дзензерський стверджував, що не мав декларувати свої борги

Колишньому депутату Верховної Ради України Денису Дзензерському повідомили про підозру у недекларуванні 4,7 мільярдів гривень боргових зобов’язань. Про це у вівторок, 19 листопада, повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«Детективами НАБУ повідомлено про підозру народному депутату України VIIІ скликання у декларуванні недостовірної інформації за 2015-2018 роки», - йдеться у повідомленні.

Офіційно у відомстві не називають прізвища колишнього нардепа, але за інформацією «Української правди», мова йде про Дениса Дзензерського.

Зокрема, правоохоронці встановили, що протягом 2015-2018 років колишній депутат, з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан, не задекларував наявність у себе невиконаних фінзобов’язань перед банківськими установами на суму понад 4,7 млрд грн.

Дії колишнього парламентаря кваліфіковані за ст. 366-1 КК України.

Наразі він не перебуває за місцем свого проживання письмове повідомлення про підозру йому надіслали поштою та засобом електронного зв’язку.

За даними слідства і згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, прийнятому після перевірки декларацій депутата за 2015-й і 2016 роки, Дзензерський не задекларував за 2015 та 2016 роки відомості про наявність фінансових зобов’язань у загальній сумі понад 4 млрд грн. Це – кошти, які стягуються з нього на підставі судових рішень, що набрали законної сили. Сам нардеп стверджував, що не мав їх декларувати.

Зауважимо, що це не перша спроба САП. У липні 2017 року детективи разом з прокурорами САП звернулися до генерального прокурора з проектом подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа, однак подання повернули на доопрацювання. У березні 2019 року САП повторно надіслала в ГПУ подання на зняття недоторканості депутата.