САП передала ГПУ подання на зняття недоторканності з двох нардепів

Нардепам закидають декларування помилкової інформації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала подання про зняття недоторканності з депутатів Сергія Скуратовського і Дениса Дзензерського. Як повідомила прес-служба САП у вівторок, 12 березня, матеріали передані на розгляд генеральному прокурору Юрію Луценку.

Обом депутатам закидають декларування свідомо недостовірних відомостей (ст. 366-1 Кримінального кодексу).

За даними «Української правди», Скуратовський не вказав у деклараціях 2015-го і 2016 року корпоративні права дружини в низці компаній. Окрім того, в 2013 році «Укрполіскорм» уклав договір на 20 млн грн з дружиною Скуратовського з терміном повернення до 23 липня 2018 року. Всього жінка отримала 17,7 млн грн позики, але ці кошти в декларації не вказані. У червні 2017 року суд визнав «Укрполіскорм» банкрутом.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро підготувало подання на зняття недоторканності з депутата від Радикальної партії Сергія Скуратовського.

Що стосується Дзензерського, то, за даними слідства і згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, прийнятому після перевірки декларацій депутата за 2015-й і 2016 роки, Дзензерський не задекларував за 2015 та 2016 роки відомості про наявність фінансових зобов’язань у загальній сумі понад 4 млрд грн. Це – кошти, які стягуються з нього на підставі судових рішень, що набрали законної сили. Сам нардеп стверджує, що не мав їх декларувати. Зауважимо, що це не перша спроба САП. У липні 2017 року детективи разом з прокурорами САП звернулися до генерального прокурора з проектом подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа, однак подання повернули на доопрацювання.