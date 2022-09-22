Дмитро Шенцев повідомив, що відмовився від депутатства через складні сімейні обставини

Верховна Рада України підтримала постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дмитра Шенцева. Рішення ухвалили 21 вересня, йдеться на сайті парламенту.

За позбавлення Шенцева мандата проголосували 299 депутатів, один проголосував проти, 40 не голосували.

Шенцев подав заяву про припинення повноважень нардепа 19 вересня. Він пояснив своє рішення «складними сімейними обставинами».

«Складні сімейні обставини зараз не дозволяють мені постійно перебувати на робочому місці, у парламенті, і займатися законодавчою діяльністю. Тому я вважаю неможливим і далі залишатися держчиновником», – йдеться у дописі Шенцева.

Колишнього «регіонала» Дмитра Шенцева переобрали до Верховної Ради на дострокових виборах у 2019 році від «Опозиційного блоку». Він переміг найближчого суперника від «Слуги народу» Олександра Счисльонка в одномандатному окрузі №176 з центром у Чугуєві з різницею у 10 тисяч голосів. В парламенті Шенцев був позафракційним. Син Шенцева Микита є депутатом Харківської облради, пише «Суспільне».

Дмитро Шенцев – перший віце-президент Федерації боксу України. На повномасштабне російське вторгнення Шенцев публічно відреагував у березні, повідомивши про роботу свого волонтерського фонду.

Крім того, у 2015 році на сайті Шенцева рекламувався сайт антиукраїнський ресурс «Антифашист», на якому, зокрема, публікувалися образливі статті про українців, які не підтримували сепаратистів Донбасу, а також персональні дані бійців добровольчих батальйонів і заклики знищити Україну. Зараз сайт Шенцева недоступний.

У вересні 2021 року Комітет виборців України повідомляв, що Шенцев – один з 12 депутатів, які за два роки голосували на засіданнях парламенту найменшу кількість разів.