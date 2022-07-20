Суддя Олег Ющук пішов у відставку в грудні 2020 року, після 18 років роботи в судовій системі

Вищий антикорупційний суд призначив три роки тюрми екс-судді Луцького міськрайонного суду Олегу Ющуку. Чоловіка в березні 2018 року затримали за підозрою в отриманні 500 доларів хабара. За ці гроші він мав повпливати на свого колегу-суддю, аби той закрив справу про нетверезе водіння.

Про рішення колегії суддів Вищого антикорупційного суду повідомила прес-служба установи у середу, 20 липня. Суддю Луцького міськрайонного суду у відставці визнали винним у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та призначили йому три роки ув'язнення.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

У «Центрі протидії корупції» уточнили, що йдеться про екс-суддю Олега Ющука. Він за 500 доларів обіцяв повпливати на свого колегу Андрія Сівчука, який розглядав справу про нетверезе водіння. За ці гроші Андрій Сівчук начебто мав закрити справу через завершення строків.

У березні 2018 року суддю Ющука затримали, йому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Андрія Сівчука теж спершу затримали та провели обшук у його кабінеті, але потім справу щодо нього закрили.

Наприкінці 2020 року Вища рада правосуддя відправила Олега Ющука у почесну відставку із довічним утриманням. Загалом у Луцькому міськрайонному суді чоловік пропрацював 18 років.