Суддю на Волині судитимуть за те, що відпустив білоруського злочинця на волю

СуспільствоКатерина Чурилова, 5 червня1801

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Суддю на Волині судитимуть за те, що відпустив білоруського злочинця на волю
фото прес-служби ВРП
Суддя Олег Ющук

Суддю Луцького міськрайонного суду віддадуть під суд через те, що відпустив білоруса, якого на батьківщині підозрювали у злочині. Про це повідомила прес-служба прокуратури Волині.

Зазначається, що 2015 року свою ухвалою суддя незаконно звільнив з-під варти розшукуваного за вчинення злочину громадянина Республіки Білорусь. На Волині іноземець переховувався від правоохоронних органів своєї країни.

«Рішення судді також призвело до підриву авторитету правоохоронних та судових органів України в галузі міжнародного співробітництва у кримінальних справах», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі прокуратура Волинської області завершила досудове розслідування й скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді.

Як пишуть «Волинські новини», суддю, якого підозрюють у постановленні завідомо неправосудної ухвали, звати Олег Ющук. Згодом його ухвалу про незастосування арешту до білоруса було скасовано у апеляційному суді.

Громадянина Білорусі, якого правник відпустив на волю, на батьківщині розшукували за розбій, поєднаний з проникненням, з метою заволодіння майном в особливо великому розмірі.

Окрім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює суддю Ющука в отримання хабара.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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