Суддю на Волині судитимуть за те, що відпустив білоруського злочинця на волю

Суддя Олег Ющук

Суддю Луцького міськрайонного суду віддадуть під суд через те, що відпустив білоруса, якого на батьківщині підозрювали у злочині. Про це повідомила прес-служба прокуратури Волині.



Зазначається, що 2015 року свою ухвалою суддя незаконно звільнив з-під варти розшукуваного за вчинення злочину громадянина Республіки Білорусь. На Волині іноземець переховувався від правоохоронних органів своєї країни.



«Рішення судді також призвело до підриву авторитету правоохоронних та судових органів України в галузі міжнародного співробітництва у кримінальних справах», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі прокуратура Волинської області завершила досудове розслідування й скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді.

Як пишуть «Волинські новини», суддю, якого підозрюють у постановленні завідомо неправосудної ухвали, звати Олег Ющук. Згодом його ухвалу про незастосування арешту до білоруса було скасовано у апеляційному суді.

Громадянина Білорусі, якого правник відпустив на волю, на батьківщині розшукували за розбій, поєднаний з проникненням, з метою заволодіння майном в особливо великому розмірі.

Окрім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює суддю Ющука в отримання хабара.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.