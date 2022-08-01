Екс-чиновник на момент викриття був добровольцем територіальної оборони

Правоохоронці викрили на продажі гуманітарної допомоги для Збройних сил України добровольця територіальної оборони, який раніше працював заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Його викрили у момент продажу цієї допомоги, повідомила в понеділок, 1 серпня, Дніпропетровська обласна прокуратура.

«За даними слідства, чоловік, який раніше обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської ОДА, перебуваючи далеко від лінії зіткнення зі збройними силами РФ, займався збутом гуманітарної допомоги. Він продавав бронежилети та інші засоби індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі та призначались для потреб Збройних сил України», – сказано в повідомленні.

У ньому стверджується, що Чоловіка викрили безпосередньо під час збуту гумдопомоги. Йому вже оголосили про підозру в незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Ім’я підозрюваного в прокуратурі традиційно не повідомили.

Загалом поліція вже розслідує 320 кримінальних проваджень через зловживання з гуманітарною допомогою.