Євген Квас отримав нову підозру за привласнення 8 млн грн бюджетних грошей

Поліцейські спільно з прокурорами оголосили третю підозру ексдепутату Самбірської райради від «Слуги народу», керівнику місцевого комунального підприємства «Об’єднане» Євгенові Квасу. Йдеться про заволодіння 8 млн грн бюджетних грошей під виглядом оренди техніки у ФОПів. Раніше Квас отримав підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ та пропозиції хабарів начальнику підрозділу Укртрансбезпеки у Львівській області.

Як повідомили у вівторок, 23 червня, у ДСР Нацполіції та прокуратурі Львівщини, ексдепутат райради отримав нову підозру – у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ).

За даними слідства, 43-річний ексдепутат, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства, у період з 2021 до 2023 року організував схему заволодіння бюджетними коштами. Для цього він залучив працівників свого ж підприємства, яких було зареєстровано як ФОПів та забезпечив передачу їм у безоплатне користування спецтехніки.

Євген Квас, перебуваючи в СІЗО, отримав третю підозру

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Надалі, всупереч законодавству про публічні закупівлі, директор без проведення тендерів укладав із цими підприємцями договори оренди техніки. При цьому вартість послуг в угодах була умисно та суттєво завищена, порівняно з ринковими цінами. На підставі підписаних актів наданих послуг на рахунки ФОПів безпідставно перераховувалися кошти комунального підприємства», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Слідство з’ясувало,що насправді ж уся робота орендованих навантажувачів, бульдозерів та іншої техніки існувала лише на папері. На ці машини ніколи не видавали пальне, для них не складалися подорожні листи та наряди-завдання. Крім цього, комунальне підприємство взагалі не потребувало залучення сторонньої допомоги, адже мало у своєму розпорядженні достатньо власного автопарку для виконання всіх необхідних робіт.

«Унаслідок протиправних дій посадовця місцевому бюджету завдано шкоди на загальну суму понад 8 млн грн», – додали в прокуратурі.

Це вже третя підозра для Євгена Кваса за останні місяці. Раніше йому інкримінували пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі. Він пропонував хабарі керівнику Укртрансбезпеки Львівщини, щоб убезпечитися від перевірок та складання актів про порушення. Також він є підозрюваним у справі про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Він організував схему фіктивного працевлаштування чоловіків на очолюване ним комунальне підприємство. На сьогодні Євген Квас перебуває під вартою у львівському СІЗО.