Підряд на поставку 58 тон вугілля у Білоославський ліцей виграло ПП «Енергозахід»

Правоохоронці оголосили підозру колишній керівниці львівського підприємства «Енергозахід» за привласнення 640 тис. грн, сплачених Білоославським ліцеєм ім. Марійки Підгірянки за поставку вугілля, що не відповідало вимогам ДСТУ. Підозрюваній загрожує до 8 років ув’язнення.

За інформацією Prozorro, йдеться про закупівлю, проведену Білоославським ліцеєм Делятинської селищної ради у квітні 2023 року. Підряд на поставку 58 тон вугілля виграло ПП «Енергозахід», що належить бізнесмену з міста Сокаль Львівської області Павлу Товкалу. Договір з ліцеєм тоді підписала в.о. директора підприємства Оксана Василишин.

«Підозрювана, зловживаючи службовим становищем, організувала поставку вугілля, яке не відповідало вимогам ДСТУ і не належало до жодної з марок, передбачених договором. На підставі підробленої видаткової накладної, понад 638 тис. грн були безпідставно перераховані з рахунку навчального закладу на рахунок підприємства», – розповіли 31 жовтня в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Колишній директорці підприємства оголосили підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення. Підозрюваній обиратимуть запобіжний захід.