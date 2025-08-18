Олександр Тупицький у вересні 2022 року заявляв, що законно виїхав до Австрії

Закарпатський окружний адміністративний суд 14 серпня скасував висновки міграційної служби, яка визнала недійсними паспорти колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького, якого підозрюють у кількох кримінальних злочинах. Міграційна служба за результатами службової перевірки вважала, що закордонний та внутрішній паспорти оформлені з порушеннями. На думку суду, немає доказів, що документи оформили з порушенням саме з вини Тупицького. Про скасування рішення повідомив адвокат Сергій Осика, передає «Судовий репортер».

У березні 2022 року Олександр Тупицький виїхав до Австрії. Він відмовляється повертатися в Україну й вимагав, щоб йому дозволили брати участь у судових засіданнях справ, де він є обвинуваченим, через відеозв'язок. Під час невдалої спроби авторизуватися у системі «Електронний суд» у грудні 2024 року Тупицький дізнався, що його паспорти анулювали. Екссуддя не зміг згенерувати електронний підпис.

Головне управління Державної міграційної служби у Закарпатській області не повідомляло адвокатам Тупицького причини анулювання паспортів, бо вважало це службовою інформацією. Через суд Тупицький оскаржив рішення міграційної служби. На вимогу суду відомство пояснило, що паспорти визнали недійсними через подвійний унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР).

Тупицький у 2015 році звернувся до міграційної служби у Києві, щоб оформити закордонний паспорт, і до Міністерства закордонних справ, щоб отримати службовий паспорт. Під час виготовлення документа МЗС сформувало у реєстрі первинний запис, а міграційна служба – подвоєний. На той час міграційна служба та МЗС не мали спільних баз даних.

Тупицький у травні 2023 року через філію ДП «Документ» у Словаччині оформив паспорт громадянина України та новий закордонний паспорт. Міграційна служба у травні 2024 року почала перевіряти підстави для виготовлення нових паспортів.

За висновками міграційної служби, суд встановив, що у ДП «Документ» створили заяву-анкету із подвоєним УНЗР, не помітивши, що там були дві особові картки. Після цього працівниця Виноградівського відділу ГУ ДМС у Закарпатській області не провела належну ідентифікацію особи й оформила Тупицькому паспорти.

«У матеріалах справи відсутня інформація, яка свідчила б, що Тупицький вчинив навмисні дії, подавав підроблені документи чи якимось чином сприяв отриманню задвоєння (другого) УНЗР. Відтак він не зобовʼязаний нести своєрідне покарання у вигляді визнання його паспортів недійсними», – цитує висновки суду «Судовий репортер».

Згідно з матеріалами справи, Тупицький кілька разів міняв паспорт громадянина України, отримував паспорти для виїзду за кордон й упродовж дев'яти років думав, що всі документи оформлені законно. Суд вважає, що міграційна служба мала б обґрунтувати суттєву суспільну необхідність рішення та врахувати його право на сімʼю, роботу та соціальні звʼязки.

Олександр Тупицький хотів, щоб суд також визнав його паспорти дійсними. Однак вимогу визнали передчасною, оскільки в матеріалах справи немає інформації, що міграційна служба вилучала або анулювала ці паспорти.

Зазначимо, що Верховний суд 5 травня 2025 року задовольнив позов Тупицького, який вимагав скасувати указ Президента України від 26 лютого 2021 року про відсторонення його від посади судді Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що у 2019 році Тупицького на три роки обрали головою Конституційного суду. Під його головуванням КСУ визнав неконституційною значну частину антикорупційної реформи. Зокрема, зупинив роботу електронного Реєстру декларацій та заблокував роботу Національного агентства із запобігання корупції. Термін повноважень Тупицького у КСУ завершився у травні 2022 року.

Журналісти «Схем» у грудні 2020 року опублікували запис розмови Тупицького, на якому він переконував свідка не давати свідчень правоохоронцям. Крім цього, він обговорював бізнес-схеми, до яких міг бути залученим. Також журналісти дізналися, що Тупицький 2018 року купив і не задекларував землю в тимчасово окупованому Криму. За словами судді, він не знав, як декларувати нерухомість, яка перебуває під окупацією.

Державне бюро розслідувань 19 січня 2021 року повідомило Тупицькому про підозру у злочинах за статтею про неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від показань (ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ). Йдеться про справу, коли Тупицький міг діяти в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України Юрія Татькова. Слідчі вважають, що свідок мав дати неправдиві свідчення у кримінальному провадженні про крадіжку майна ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Згодом, 1 березня 2021 року, ДБР порушило проти Тупицького кримінальну справу про самоправство. У листопаді відомство направило до суду справу щодо несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи. Слідчі вважали, що головна бухгалтерка КСУ незаконно підписала 207 документів від імені Тупицького. Крім цього, вона підписала доручення на виплату винагороди судді, зарплати та виплати працівникам секретаріату. Адвокати Тупицького вважають, що строк давності притягнення до відповідальності за ці злочини закінчився у серпні 2024 року.

Також Тупицький з грудня 2021 року разом з дружиною перебуває під візовими санкціями США через «значні корупційні дії» та «отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі.

62-річний Олександр Тупицький з початку повномасштабного вторгнення мешкає у Відні. Журналісти «Слідства.Інфо» розповідали, що екссуддя у 2022 році міг скористатися схемою, яку організували закарпатський поліцейський та прикордонники, й перетнути кордон у пункті пропуску «Косино». У травні 2022 року Тупицького оголосили у міжнародний розшук, а у грудні 2024 року Печерський районний суд заочно арештував його через підозру в незаконному перетині кордону.

У коментарі журналістам «Української правди» Тупицький говорив, що виїхав до Австрії законно як «звільнений від мобілізації». Він зазначив, що не пам’ятає, через який пункт покинув Україну. Тупицький перебував у Відні як український біженець.