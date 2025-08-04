Зараз Віталій Лалакулич працює головним архітектором Оноківської сільради

Ужгородський міськрайонний суд визнав ексначальника Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області Віталія Лалакулича винним у вимаганні 560 тис. грн у підприємця, який реконструював будівлю клубу. Посадовцю призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 28 липня. Йдеться про події 2020 року, коли СБУ викрила у Закарпатській області схему вимагання посадовцями грошей з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів у рамках проєкту «Велике будівництво». Віталій Лалакулич разом з тодішнім заступником голови Закарпатської облради Петром Грициком вимагали 560 тис. грн у підрядника, який реконструював будівлю клубу у селі Мокра Перечинського району. Правоохоронці затримали обох високопосадовців в Ужгороді після передачі всієї суми хабара.

Під час судового засідання Віталій Лалакулич не визнав своєї вини і пояснив, що отримання можливості здійснювати реконструкцію клуба у селі Мокра – це його особиста ініціатива. За його словами, він особисто підготував всю документацію від потерпілого для участі у тендері. Після коригування об’єкт включили у «Велике будівництво», однак технагляд знайшов невідповідність у проєктно-кошторисній документації і обвинувачений нібито за свої гроші замовив виготовлення нового проєкту, який обійшовся у майже 838 тис. грн.

«Обвинувачений повідомив підряднику, що фактична вартість зміненої проєктної документації складає 15 % від суми вартості будівельно-монтажних робіт, яка повинна бути йому перерахована, а йому поки необхідно сплатити 10 % від даної суми, що складає 560 тис. грн. Щодо решти 5 % вони домовилися відстрочити оплату до закінчення будівництва та здійснення повного розрахунку», – йдеться у вироку.

Віталій Лалакулич заперечив, що вимагав гроші з погрозами. Натомість, потерпілий розповів суду, як йому декілька разів телефонували з різних номерів, через мобільні додатки WhatsApp та Viber, висуваючи вимоги щодо надання хабаря, при цьому погрожуючи фізичною розправою.

«Особа, яка йому телефонувала, цікавилася здоров`ям, пропонувала зустрітися та випити каву. На його відмову, погрожувала вилікувати серце бітою. Скориставшись мобільним додатком Getcontact, для того, щоб подивитися, кому належить номер телефону, він побачив, що номер належить заступнику голови Закарпатської обласної ради», – йдеться у вироку.

Суд заслухав покази свідків та вивчив протоколи аудіоспостереження за обвинуваченим, дійшовши висновку, що ніякої домовленості між керівником ДАБІ та потерпілим щодо необхідності офіційної сплати грошей за виконані роботи не було, а тому ця версія сторони захисту не знайшла свого підтвердження у ході судового розгляду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Малюк визнав Віталія Лалакулича винним у вимаганні грошей і призначив 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Справу його спільника – ексзаступника Закарпатської облради Петра Грицика розглядають в іншому провадженні.

Додамо, що після звільнення з посади начальника Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області, Віталій Лалакулич влаштувався в Оноківську сільраду, де займає посаду начальника відділу архітектури та земельних відносин.