Сергій Лисеюк очолював Державну податкову службу Волині з липня 2022 року

У Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області – кадрові зміни. Попереднього керівника Сергія Лисеюка перевели на іншу посаду у Дніпропетровську область, а замість нього наразі виконувачкою обовʼязків призначили заступницю Оксану Левчук. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі податкової служби Волині.

Сергій Лисеюк, який очолював Державну податкову службу у Волинській області з липня 2022 року, став в.о начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Посадовець перевівся на нове місце 13 січня 2025 року.

45-річна Оксана Левчук із січня 2023 року працює в. о. заступника начальника Головного управління ДПС у Волинській області. Нині вона виконує обовʼязки очільниці установи.

Додамо, що Оксана Левчук народилася 1979 року в селі Колона Володимирського району. В органах податкової служби працює з 2014 року. Із серпня 2022 року була на посаді начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. А з січня 2023 року стала в. о. заступника начальника Головного управління ДПС у Волинській області.