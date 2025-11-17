Олег Гульпак був керівником ЧТУ на початку 2025 року

Екскерівника та спеціаліста комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» підозрюють у розтраті бюджетних грошей. Із власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про Олега Гульпака, який керував підприємством на початку 2025 року, а також його підлеглого. Через їхню службову недбалість підприємство переплатило за електрику майже 3,5 млн грн.

За даними слідства, в січні 2025 року спеціаліст з публічних закупівель оголосив тендер у системі Prozorro на постачання електроенергії для підприємства, повідомили в управлінні БЕБ в Чернівецькій області. У закупівлі взяли участь 18 компаній.

«Двоє учасників запропонували найнижчу ціну, але уповноважена особа відхилила їхні пропозиції за вказівкою керівника. Підстава була надумана – нібито “ризик штучного заниження ціни”, якого тендерна документація не передбачала», – йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ встановили, що після цього керівник і його підлеглий змінили умови закупівлі так, щоб перемогла потрібна компанія, яка пропонувала високу ціну за електроенергію. Як наслідок, «Чернівецьке тролейбусне управління» втратило 3,5 млн грн.

Колишньому директору та спеціалісту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, учинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від трьох до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на три роки, а також штраф від 8,5 до 17 тис. грн.

Після повідомлення БЕБ Буковини про оголошення підозри «Суспільне.Чернівці» зателефонувало до Олега Гульпака, аби дізнатися, чи погоджується він з підозрою та чи справді давав вказівки відхилити вигідніші пропозиції. Колишній керівник комунального підприємства відповів, що наразі не має часу на такі розмови.

Додамо, що це вже не перший екскерівник КП «Чернівецьке тролейбусне управління», якого підозрюють у розтраті грошей на електроенергію. Виконувачу обов’язки директора Михайлу Олексюку у вересні 2025 року оголосили підозру за безпідставно виплачені 7,3 млн грн за електрику. Він керував підприємством з 2018 по 2021 рік.