Юрій Мінько не визнав себе винним

Колишнього заступника начальника управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА Юрія Мінька виправдали у вимаганні хабаря в розмірі 600 тис. грн за погодження підряду на ремонт дороги. Також Чернівецький райсуд виправдав і трьох його спільників.

Посадовця затримали на вимаганні і отриманні хабаря у квітні 2021 року. Правоохоронці оголосили йому підозру в отриманні 600 тис. грн за допомогу в укладенні договору підряду на дорожнє обслуговування чотирьох районів Буковини. Тендер тоді виграла фірма «Чернівцібудцентр». Підрядник провів ремонти на території Кіцманського та Заставнівського районів за майже 6 млн грн, а на території Вижницького та Путильського районів – за понад 4,5 млн грн.

З вироку Чернівецького районного суду Чернівці від 4 листопада відомо, що після завершення ремонтів доріг та оплаті підрядів до керівника ТОВ «Чернівцібудцентр» звернувся голова тендерного комітету, заступник начальника управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА Юрій Мінько.

Чиновник зазначив, що підприємець має віддати йому 6% від зароблених грошей, а це становить приблизно 600 тис. грн. За даними слідства, обвинувачений при цьому наголосив, що якщо бізнесмен відмовиться заплатити, то він більше ніколи не виграє тендерів від Чернівецької ОДА. Керівник підрядного підприємства погодився на умови посадовця. Щоб реалізувати злочинну схему, до процесу вимагання та тиснення на бізнесмена обвинувачений залучив ще трьох своїх знайомих – заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг Буковини Андрія Мельничука, а також директорів двох підрядних організацій – директора ТОВ «Карвацький-Буд» Андрія Карвацького та директора ТОВ «ТехБудМеханізація» Андрія Кінищука. Окрім того, Юрій Мінько запевнив, що частину грошей він передасть керівництву Чернівецької ОДА.

У суді всі обвинувачені своєї вини не визнали і заперечили доводи прокуратури. Після слухання всіх свідків суддя Євген Нестеренко виправдав усіх чотирьох обвинувачених. Під час засідання суддя зазначив, що основним доказом правоохоронців у справі проти чиновників та директорів фірм є звукозапис розмови, яку слідству надав потерпілий підприємець. Чоловік, за версією обвинувачення, мав випадкову зустріч з Юрієм Міньком, коли той наполіг на 600 тис. грн хабаря. Цю розмову потерпілий записав на свій мобільний телефон.

Оскільки чоловік передав не оригінал запису, а копію на лазерному диску, і, окрім того, є зацікавленою стороною, до цього доказу суддя поставився критично й ухвалив виправдальний вирок. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.