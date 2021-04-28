Юрію Міньку оголосили підозру 26 квітня

У Чернівцях затримали заступника начальника управління – начальника відділу капітального та поточного ремонту доріг Чернівецької ОДА Юрія Мінька за вимагання і одержання 600 тис. грн хабара. Суд вже взяв його під варту з правом вийти під заставу, яка дорівнює сумі одержаного хабара.

Чиновнику оголосили про підозру ще 26 квітня. Того ж дня у нього пройшли обшуки. За інформацією правоохоронців, протягом листопада 2020 – квітня 2021 року посадовець отримав всю суму хабара. За гроші чиновник мав допомогти укласти договір підряду.

За інформацією Служби безпеки України, до протиправної діяльності причетні декілька посадовців одного з управлінь облдержадміністрації, обласної служби автодоріг та представники афілійованої комерційної структури. Учасники схеми вимагали від підрядника «відкат» з перерахованих бюджетних грошей за виконаний ремонт доріг.

«Для “узаконення” оборудки її організатори уклали фіктивні угоду та акти про надання послуг з підконтрольною фірмою-посередником. У межах контролю за вчиненням злочину, правоохоронці задокументували банківський переказ зловмисникам у розмірі 600 тис. грн неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцями роботи, реєстрації ділків, їх постійного проживання і тимчасового перебування, вилучено носії інформації, засоби зв’язку і чорнові записи із доказами незаконної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Сам підозрюваний Юрій Мінько заявляв у коментарі «Суспільному», що про провадження щодо себе дізнався з ухвали суду, а обставини обшуків йому незрозумілі.

Обшуки проводили у його кабінеті та вдома. За словами Мінька, вилучили сімейні грошові збереження, деякі документи та записник. Про події, щодо яких проводять розслідування, нічого не знає.

«Вилучили незначну суму коштів. Але документів, які стосуються справи, не виявили, бо таких фактів немає», – сказав він.

27 квітня Шевченківський райсуд Чернівців арештував Мінька на два місяці з правом вийти під заставу в сумі 600 тис. грн та відсторонив його від посади.