Микола Андросюк отримав від підприємця 30 тис. грн двома траншами та був затриманий правоохоронцями

Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок колишньому керівнику Волинського облавтодору Миколі Андросюку. Його визнали винним у шахрайстві та призначили покарання – 34 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, уродженець Рівненської області Микола Андросюк у 2023 році виконував обов’язки керівника Волинського облавтодору. До нього звернувся чоловік, який хотів орендувати гараж підприємства. У серпні 2023 році Андросюк повідомив, що для оформлення документів потрібен певний час, але чоловік уже може користуватись гаражем. У листопаді т.в.о. керівника облавтодору заявив, що чоловік уже тривалий час використовує гараж без сплати оренди, та висунув вимогу платити 10 тис. грн щомісячно. Згодом він отримав від підприємця 30 тис. грн двома траншами та був затриманий правоохоронцями.

У суді Микола Андросюк частково визнав свою провину та заявив, що ввів в оману підприємця щодо оренди цього гаража, при цьому він не звертався до керівництва для отримання дозволу на передачу в оренду майна. Експосадовець стверджує, що не мав повноважень надати вказане приміщення в оренду і не сприяв цьому. Він визнав свою провину лише у шахрайстві, а не в використанні службового становища.

Суддя Катерина Камінська дослідила усі матеріали справи та покази свідків, вона визнала Миколу Андросюка винним у шахрайстві, призначивши 34 тис. грн штрафу. Вилучені гроші повернуть правоохоронцям. Вирок ще можна оскаржити.