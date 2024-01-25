Посадовця затримали на хабарі у середу, 24 січня

На Волині під час отримання хабара затримали одного з посадовців облавтодору. За версією слідства, чоловік вимагав гроші з підприємця за оренду приміщення без жодних дозвільних документів. Зауважимо, що правоохоронці наразі не повідомляють, про яку саму суму хабара йдеться. Речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич відмовилась уточнити цю інформацію у коментарі ZAXID.NET.

Як повідомила прес-служба департаменту стратегічних розслідувань, слідству відомо про декілька епізодів, коли чоловік вимагав гроші за оренду приміщень, що належать дочірньому підприємству. У оренду він їх здавав за заниженою вартістю і без дозвільних документів.

«️24 січня чоловіка затримали під час отримання чергового “траншу”. Раніше було задокументовано декілька фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (вимагання неправомірної вигоди). У разі доведення вини йому загрожує від п’яти до десяти років тюрми. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.