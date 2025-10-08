Колишньому меру Ірпеня оголосили нову підозру

Колишньому міському голові Ірпеня Київської області Олександру Маркушину оголосили ще одну підозру. За даними слідчих, він організував схему заволодіння комунальним майном. Про це у середу, 8 жовтня, повідомили у прокуратурі Київської області.

За даними слідства, у 2019 році Маркушин, перебуваючи на посаді заступника міського голови Ірпеня, організував незаконне заволодіння комунальною земельною ділянкою та будівлею бойлерної, що розташована у центрі міста.

«Директор комунального підприємства, який був його близьким товаришем, ініціював процедуру списання будівлі, підготувавши документи про нібито “зношеність” об’єкта. Міська рада погодила демонтаж, хоча насправді приміщення залишилось цілим», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Згодом бойлерну переобладнали під офіс та добудували ще один поверх. Нове приміщення зареєстрували на ім’я помічниці Маркушина, після чого, за вказівкою експосадовця, вона продала будівлю. Зазначається, що приміщення оформили на близьких Олександра Маркушина.

Ексчиновнику повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Олександр Маркушин прокоментував оголошену йому підозру. Він стверджує що підозру «замовив» політик Володимир Карплюк, аби завадити Маркушину поновитися та посаді міського голови.

«Карплюк замовив кримінальну справу, яка стосується рішень сесії семирічної давності, ще коли я був заступником міського голови – Анастасії Попсуй. І намагаються "приклеїти" мені одну сотку землі, на якій колись стояла не працююча бойлерна. Вони штучно намалювали збитки, щоб перекваліфікувати статтю, аби через потрібний їм вирок суду позбавити мене права займати державні посади», – заявив Олександр Маркушин.

Нагадаємо, у 2024 році Олександру Маркушину оголосили підозру у незаконному виїзді за кордон під час дії воєнного стану. За даними слідчих, у період 24-30 серпня 2022 року виїхав до Італії, аби побачитись з сином, а не для того, щоб допомогти українським військовим.

У липні 2025 року Ірпінська міськрада проголосувала за досторокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина.