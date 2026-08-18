Експосадовцю загрожує штраф до 68 тис. грн або виправні роботи

На Тернопільщині працівники СБУ та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрили колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП у фіктивній мобілізації 18 чоловіків. Посадовець вніс неправдиві дані в систему «Оберіг». Про це повідомили в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора у вівторок, 18 серпня.

За даними слідства, 39-річний екскерівник районного ТЦК намагався штучно завищити показники виконання мобілізації. Для цього він використав власні електронні ключі та службовий доступ до реєстру «Оберіг».

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Як встановили правоохоронці, людей, яких фіктивно внесли в систему, фактично не призивали. Також серед них були військові, які вже служать, один загиблий захисник та боєць ЗСУ, який перебуває у російському полоні.



Колишній начальник вчинив правопорушення у березні. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна, знищення або блокування інформації в комп'ютерах особою, яка має право доступу до них). Санкція статті передбачає штраф до 68 тис. грн або виправні роботи до 2 років.

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Додамо, що загалом правоохоронці в Україні задокументували 446 фактів фіктивної мобілізації.