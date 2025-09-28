Андрій Лисяк взяв арештований автомобіль і катався ним по Шептицькому

Шептицький міський суд виніс вирок колишньому головному поліцейському Шептицького полковнику Андрію Лисяку, який викрав арештований автомобіль та катався ним по місту, доки його не зупинили патрульні. Суд звільнив його від покарання через закінчення термінів давності справи.

Як вказано в матеріалах справи, у квітні 2022 року начальник тоді ще Червоноградського районного відділу поліції Андрій Лисяк взяв ключі від автомобіля Audi Q7, який був арештований в межах кримінального провадження, та незаконно ним користувався. Він їздив вулицями Шептицького, почепивши на крадене авто інші номерні знаки від Volkswagen Caddy. У матеріалах справи вказано, що начальник поліції кілька разів користувався автомобілем, доки його не зупинили патрульні.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) ККУ. Сам Андрій Лисяк у суді свою провину заперечив. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалене рішення про передачу автомобілів для ЗСУ. На нарадах із керівниками штабу та голови Львівської ОВА обговорювали питання щодо передачі певних авто. Він стверджує, що Audi Q7 відремонтували коштом волонтерів і на цьому авто їздив не лише він, а й заступники та інші поліцейські. При цьому, Андрій Лисяк каже, що знав, що автомобіль арештований і слугує речовим доказом у кримінальному провадженні. Він вважає, що не користувався ним у власних цілях, а міг взяти лише, «коли затримувався на роботі або щось забув вдома».

Працівники СТО, які ремонтували Audi Q7 на прохання поліцейських, розповіли, що жодних документів на авто їм не надали, лише пояснили, що це для військових. Хоча інших автомобілів поліцейські більше на ремонт не привозили. Інші працівники поліції в суді розповіли, що автомобіль був на арештмайданчику на території Шептицького РВП, однак він не був у списку на передачу військовим.

Справу розглядала суддя Неля Отчак. Вона визнала Андрія Лисяка винним у незаконних діях із арештованим майном і оштрафувала його на 17 тис. грн без пониження в посаді. Втім суд звільнив його від покарання через закінчення термінів давності справи. При цьому, він має сплатити майже 36 тис. грн витрат на експертів. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Судячи з матеріалів справи, Андрій Лисяк родом із Хмельницького і працює у правоохоронних органах із 2002 року. Шептицький РВП він очолив у 2021 році, а до цього був керівником Яворівського РВП. Із 2023 року Андрій Лисяк працює старшим дільничим офіцером поліції сектору превенції ГУ Нацполіції у Хмельницькій області.