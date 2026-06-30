Громадські організації презентували Білу книгу щодо вдосконалення процедур оцінки впливу на довкілля

Відбудова України не повинна відбуватися за рахунок обмеження права громадян на безпечне довкілля, гарантованого Конституцією. Про це у вівторок, 30 червня, заявили політики та експерти під час презентації Білої книги щодо вдосконалення процедур оцінки впливу на довкілля (ОВД) та стратегічної екологічної оцінки (СЕО), яку підготували українські громадські організації після Ukraine Recovery Conference.

Народна депутатка від «Слуги народу» Юлія Овчиннікова, членкиня парламентського комітету з питань екологічної політики та відповідальна за євроінтеграційний напрям, нагадала, що Україна вже відкрила перший кластер переговорів про вступ до ЄС – «Основи», а попереду – виконання вимог у сфері «зеленого» порядку денного.

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«Коли ми говоримо про “Основи”, то мова зокрема і про якісну практичну імплементацію оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Втім, є недоброчесні гравці, які просувають скасування оцінки впливу на довкілля та стратегічної оцінки. Це треба їм для вирубок лісу чи для побудови вітряків у Карпатах. Має бути чітка державницька позиція: жодних послаблень чи нівелювання оцінки впливу на довкілля чи стратегічної екологічної оцінки. Інакше двері до Євросоюзу будуть зачинені», – наголосила Овчиннікова.

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Представник громадської організації «Терен» Петро Тєстов звернув увагу на те, що процедура ОВД часто проводиться надто пізно – вже після визначення параметрів проєкту або навіть після ухвалення фінансових рішень.

«Проблема в тому, що оцінку впливу на довкілля проводять занадто пізно – після визначення параметрів діяльності, а іноді й після фінансових рішень. Її потрібно проводити значно раніше. І це стосується не лише лісів чи узбереж, а й надр. Наприклад, Держгеонадра нещодавно продали русло Черемошу під видобуток гравію, хоча це прямо заборонено законом. Верховний Суд тут сказав: “нічого, оцінка впливу на довкілля все покаже”. Але це абсурд – оцінювати шкоду вже після того, як рішення ухвалене», – зазначив він.

Керівник напряму «Політика та адвокація» WWF-Україна Ярослав Телешун підкреслив, що ОВД та СЕО є не лише інструментами захисту довкілля, а й важливою умовою для залучення інвестицій.

«Відбудова вимірюється не лише мільярдами залучених коштів, а й якістю правил гри. Жоден інвестор не хоче вкладати гроші в проєкт, який через порушення екологічних процедур роками залишатиметься предметом судових спорів. Саме тому оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка не є бюрократичною вимогою Брюсселя, як подекуди це лунає від бізнесів чи політиків. Це частина передбачуваного інвестиційного середовища, що очікують міжнародні партнери та фінансові інституції. Якщо через будівництво виникають проблеми, то винна не екологічна оцінка», – сказав Телешун.

За його словами, Біла книга має стати початком широкої дискусії щодо вдосконалення екологічних процедур, і такий підхід підтримують європейські партнери.

Представниця Генерального директорату Європейської комісії з питань довкілля Марсела МакЕндрю заявила, що якісні процедури ОВД та СЕО є необхідною умовою для відбудови України відповідно до стандартів ЄС. Вона наголосила на потребі ефективних інституцій, чітких процедур і достатньої адміністративної спроможності.

Під час Ukraine Recovery Conference заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький визнав, що міністерству бракує фахівців для реалізації державної екологічної політики.

Керівниця юридичного відділу організації Екологія-Право-Людина Ольга Мелень-Забрамна, яка також брала участь у конференції в Гданську, повідомила, що понад 130 організацій зверталися до парламенту з вимогою відновити повноцінну роботу Міндовкілля.

«Ми також бачимо спроби послабити інструменти оцінки впливу на довкілля і стратегічної екологічної оцінки, що суперечить євроінтеграційному курсу України. Саме тому ця Біла книга має стати початком дискусії про посилення, а не послаблення таких важливих процедур», – наголосила Мелень-Забрамна.

Нагадаємо, Європейський Союз 15 червня провів перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких офіційно відкрив Кластер 1 «Основи» в межах переговорів про вступ обох країн до ЄС.