Суди у справі експрокурора тривали три роки

Колишній прокурор Чернівецької окружної прокуратури Максим Максимюк уклав угоду про визнання вини у справі про вимагання та одержання хабаря від обвинуваченого. У червні 2022 року адвокат передав йому 3 тис. доларів, які він одразу конвертував в обміннику в євро та гривні. Суд призначив йому штраф у розмірі 2 млн грн.

У вироку суду від 21 серпня йдеться, що Максим Максимюк у 2017 році був старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання та збуту канабісу. Справу слухали в Новоселицькому районному суді. У грудні 2021 року Максим Максимюк звернувся до адвоката обвинуваченого та попросив хабар.

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У червні 2022 року експрокурор отримав від адвоката 3 тис. доларів. За ці гроші він мав погодитися на угоду про визнання вини обвинуваченим та надати м’якше покарання, аніж передбачено законом.

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Після трьох років судових засідань експрокурор вирішив укласти угоду про визнання вини та зобовʼязався перерахувати 500 тис. грн на підтримку Збройних Сил України. Суд призначив узгоджене покарання – 7 років позбавлення волі зі звільненням від його відбуття з іспитовим терміном 3 роки і додатковим штрафом у 2 млн 40 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.