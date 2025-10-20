Ексзаступника начальника Шевченківського відділу поліції Чернівецького відділу поліції засудили до 5,5 років позбавлення волі. Поліцейський брав хабарі в ромів за те, що не розслідував їхні крадіжки. Вирок виніс Чернівецький апеляційний суд 13 жовтня, повідомляє «Судовий репортер».

Під час досудового розслідування встановили, що у 2018 році до ексзаступника начальника міського відділу поліції Віталія Боднара прийшов чоловік і назвався бароном ромів. Він просив допомогти повернути автомобіль його родича. У розмові поліцейський запитав, чи знає відвідувач дівчат ромської національності, які займаються крадіжками, і запропонував чоловіку передавати щотижня по 8-10 тис. грн за те, що поліція покриватиме цих дівчат.

«Циганський барон» повідомив про це в правоохоронні органи і далі діяв під їхнім контролем. Двічі він передав гроші поліцейському особисто і двічі перерахував на картку його дружини – всього близько 38 тис. грн. Поліцейський не визнавав вину і говорив, що чоловік повертав гроші, які він йому раніше позичив на операцію тещі. Окрім того, співрозмовник пропонував за гроші бути його інформатором щодо крадіжок у місті.

У 2023 році Першотравневий районний суд міста Чернівці колишнього поліцейського виправдав. Суд зробив висновок, що докази збиралися неуповноваженими особами і що мала місце провокація – ключовий свідок у справі фігурував у дев’яти кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів. Рішення оскаржили. Загалом розгляд справи тривав вже понад 7 років. Вирок тричі переглядався за апеляційною процедурою і двічі Верховним судом.

У 2024 році апеляційний суд виправдувальний вирок скасував і визначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Обвинуваченого взяли під варту і він провів там 10 місяців. У травні 2025-го Верховний суд вирок апеляційного суду скасував, побачивши необхідність допиту свідка у контексті провокації злочину, і в липні обвинуваченого випустили з СІЗО. Однак через три місяці, 13 жовтня, Чернівецький апеляційний суд знову виніс обвинувальний вирок і розпорядився взяти експоліціянта під варту.

Під час апеляції суддя врахував те, що перед тим, як звертатися до правоохоронців, поліціянт надіслав рому повідомлення із номером банківської картки своєї дружини. Це повідомлення збереглося на мобільному телефоні обвинуваченого. Цим підтверджується, що працівник поліції запропонував надавати йому неправомірну вигоду за невжиття заходів щодо розкриття злочинів осіб ромської національності.

Чернівецький апеляційний суд після вивчення всіх доказів виніс новий вирок колишньому правоохоронцю, яким призначив обвинуваченому покарання у виді 5 років і 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна, за винятком житла.