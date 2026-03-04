Торги відбулися за ділянку площею 16,7 сотки в урочищі Гушово

Шацька селищна рада продала з аукціону майже 17 соток землі під будівництво об’єктів рекреаційного призначення. Новим власником ділянки за понад 1 млн грн став ексзаступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Волинській області Олег Билиця. Його конкурентом був колишній перший заступник прокурора Рівненської області часів Януковича Олексій Романовський.

Шацька селищна рада Ковельського району виставила на продаж ділянку площею 16,7 сотки в урочищі Гушово. Вона призначена для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. Стартова ціна лоту становила 1 018 891 грн.

Аукціон відбувся 30 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі. Переможцем став Олег Билиця, який запропонував 1 061 000 грн. Його конкурент Олексій Романовський програв зі ставкою, меншою на 10 800 грн.

Журналісти видання «Сила правди» зауважили, що Олексій Романовський неактивно торгувався та робив мінімальний крок для підвищення ціни. Сам він пояснив це так: «Є оцінка землі. Оцінку землі зробили спеціалісти. Я подивився. Це моє право – брати участь, як саме брати участь… Можливо, мені стало невигідно. Чому я вам повинен це пояснювати?»

Билиця й Романовський не вперше конкурували за землю на Шаччині. За даними Prozorro.Продажі, у 2025 році вони брали участь у двох аукціонах. На одному аукціоні, де продавали понад 5 соток, перемогла лучанка Олена Мельник. На іншому, на майже 6 соток, також виграла вона. В обох випадках Билиця та Романовський подали документи в один день – 25 серпня.

Обидва учасники торгів – колишні держпосадовці. Олег Билиця вийшов на пенсію у 2022 році. Олексій Романовський із вересня 2010-го по листопад 2013 року обіймав посаду першого заступника прокурора Рівненської області, а згодом потрапив до реєстру людей, які підлягають люстрації.

Перед звільненням у 2022 році Олег Билиця декларував значну кількість нерухомості, оформленої на дружину-підприємицю Світлану Билицю, зокрема житловий будинок, квартири, дачний будинок, комерційні приміщення та земельні ділянки. Родина також володіла автомобілями BMW 520D 2015 року випуску та Mercedes Benz Sprinter 2013 року. Після виходу на пенсію Билиця придбав Mercedes Benz GLS 350 2022 року випуску.

Подружжя проживає в селі Липини Підгайцівської територіальної громади Луцького району. Там же має нерухомість і Олексій Романовський.