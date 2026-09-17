Рівненський міський суд виправдав колишнього начальника відділу Поліської митниці Держмитслужби Юрія Андрусенка, якого звинувачували у перевищенні службових повноважень. Він ухвалив рішення про тимчасове вилучення вантажівки, що спричинило київському підприємству збитки на понад 1 млн грн. Суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела вини посадовця.

Як йдеться у вироку від 14 вересня, у грудні 2019 року Юрій Андрусенко очолював відділ оперативно-аналітичної роботи та провадження у справах про порушення митних правил Поліської митниці. 13 грудня він ухвалив рішення тимчасово вилучити вантажівку Man із причепом Schmitz, яка перевозила товар для ТОВ «Баварія Моторс ЛТД».

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За версією слідства, підстав для вилучення не було, оскільки вантажівка не була безпосереднім предметом порушення митних правил. Також під час огляду в ній не виявили спеціально обладнаних сховищ для приховування товару.

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Вилучення транспортного засобу Андрусенко вказав у протоколі про порушення митних правил. Того ж дня вантажівку передали на зберігання працівникам Поліської митниці.

У липні 2020 року Рівненський апеляційний суд постановив повернути вантажівку власнику, оскільки її не конфіскували. А у травні 2021 року Рівненський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії митника щодо вилучення автомобіля. Це рішення залишив без змін Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Через вилучення вантажівки з 13 грудня 2019 року по 16 липня 2020 року ТОВ «Баварія Моторс ЛТД» нарахували понад 1 млн грн штрафу. Слідство вважало цю суму збитками підприємства та тяжкими наслідками дій митника.

Юрій Андрусенко вини не визнав. У суді він пояснив, що вантажівку направили на Рівненську митницю після того, як львівські митники виявили невідповідність між фактичним товаром і даними у супровідних документах.

За його словами, під час огляду на Рівненській митниці також виявили невідповідність товару заявленому. Крім того, з автомобіля зірвали митні пломби, а водій залишив зону митного контролю.

Андрусенко стверджував, що мав право тимчасово вилучити вантажівку до з’ясування обставин справи та ухвалення судом рішення. Після вилучення автомобіль передали на склад, за збереження якого відповідав уже начальник митниці.

Директор ТОВ «Баварія Моторс ЛТД» у суді заявив, що вважає вилучення товару та автомобіля незаконним і внаслідок цього підприємству завдали збитків. Водночас він не зміг підтвердити, що ці збитки безпосередньо спричинили дії Андрусенка.

Суд дослідив докази сторони обвинувачення та захисту і дійшов висновку, що вина митника не доведена. Суддя Святослав Рогозін визнав Юрія Андрусенка невинним у перевищенні влади або службових повноважень та виправдав його через недоведеність складу кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 365 КК України.

Судові витрати на проведення експертизи у розмірі 10,4 тис. грн постановили компенсувати коштом держави.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Баварія Моторс ЛТД» зареєстрували у 2017 році в Києві. Підприємство спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотомобілів. Власником бізнесу є Костянтин Кононенко.