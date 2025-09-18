Лешек Міллер заявив, що Зеленський підігрує російській пропаганді

Прем’єр-міністр Польщі Лешек Міллер з 2001 по 2004 роки в інтерв’ю польському Radio Zet назвав президента України Володимира Зеленського «типовою російською онучею». На заяву Міллера 18 вересня відреагували в українському МЗС, назвавши висловлювання політика неприйнятними.

В інтерв’ю Міллер заявив, що мета Володимира Зеленського – «викликати колективну збройну реакцію НАТО». Крім того, він висловив думку щодо висловлювання Зеленського про те, що Польща «не зможе врятувати своїх людей» в разі масованої атаки. Про це президент України сказав в інтерв’ю для Sky News, додавши, що поляки не перебувають у стані війни, і тому «зрозуміло, що вони не готові до таких речей».

«Це типова “російська онуча“… Людина, яка поширює російську пропаганду й каже, що Польща беззахисна, є “російською онучею“», – заявив Міллер Лешек.

До слова, в розмові зі Sky News Володимир Зеленський також зазначив, що Україна може тренувати польських військових, оскільки Польща партнер України. Зазначимо, вже 18 вересня стало відомо, що країни домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

На заяву польського експрем’єр-міністра відреагували в посольстві України в Польщі. Там назвали заяву Міллера «провокаційною та неприйнятною».

«Провокаційні та неприйнятні висловлювання колишнього прем'єр-міністра Польщі Лешека Міллера на адресу Президента України напередодні важливого візиту до Києва Віце-прем'єр-міністра, Міністра національної оборони Республіки Польща ми розцінюємо як спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею», – йдеться у повідомленні посольства.

У посольстві нагадали, що Україна першою запропонували Польщі допомогу після того, як в ніч на 10 вересня польський повітряний простір порушили два десятки російських безпілотників.

Нагадаємо, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території не лише України, а й Білорусі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише три чи чотири. В одному з населених пунктів ворожий дрон пошкодив житловий будинок, інший – впав на територію військової частини сил територіальної оборони.

НАТО заявило, що не вважає порушення російськими дронами повітряного простору Польщі нападом на альянс. Водночас НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору за запитом Польщі.

Росія заявила, що «не планувала» атаку на територію Польщі.