Виконавчий директор компанії Luminar Technologies, Inc. Остін Рассел - поставника лідарів для Volvo

Volvo Cars планує зробити LIDAR (лазерний датчик) стандартним обладнанням нового покоління свого позашляховика XC90 наступного року в рамках стратегії впровадження більш досконалої безпеки та автоматизованих технологій водіння. Такий крок значно підвищить безпеку і наблизить прихід ери автономного водіння.

«Рішення Volvo Cars включити датчики лідару в базове оснащення автомобіля – це ставка на безпеку. Деякі представники галузі називають такий крок "переломним моментом"», – пише Reuters.

Шведський бренд, йде різко іншою дорогою від суперника Tesla Inc, який уникає лідарів та радарів і зосереджується лише на камерах та програмному забезпеченні для своїх автоматизованих систем керування.

Volvo Cars використовуватиме обладнання компанії Luminar Technologies Inc з лідаром Iris та програмним забезпеченням Sentinel.

Нові технології призначені для вирішення дорожньо-транспортних ситуацій, які часто призводять до серйозних травм та летальних випадків. З часом технологія стане більш спроможною і буде все частіше втручатися, щоб запобігти аварії, зазначають компанії.

«Маючи це обладнання в якості стандартного, ми можемо постійно вдосконалювати функції безпеки та впроваджувати вдосконалення системи автономного керування», – зазначив керівник Volvo Cars Хакан Самуельссон.

Датчики LIDAR, які використовують імпульси лазерного світла для отримання точних зображень навколишнього середовища автомобіля, багатьма автовиробниками вважаються найкращими для забезпечення можливості виявлення та уникнення перешкод у вдосконалених системах допомоги при керуванні автомобілем і, зрештою, в повністю автоматизованих автомобілях.

Дотепер LIDAR був надто дорогим для автовиробників. Генеральний директор Luminar Остін Рассел заявив, що ціна приладу становить близько 1000 доларів за одиницю. Головний технічний директор Volvo Cars Хенрік Грін заявив, що наступні автомобілі додадуть пакет LIDAR в стандартну комплектацію, і що це продовжує історію Volvo Cars, яка вперше стандартизувала багато функцій безпеки, включаючи триточкові ремені безпеки та подушки безпеки з бічним ударом.

«Це якийсь переломний момент для галузі, – сказав Рассел. – У вас немає опційного комплекту для подушок безпеки. У вас немає опційного комплекту для ременів безпеки. Чому ви повинні мати додатковий пакет для рятувальних технологій?».