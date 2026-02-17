«Енергоатом» зменшив витрати на тендерах після розслідування НАБУ
НАЕК вперше уклала угоду з АТ «Українські енергетичні машини»
АТ «НАЕК «Енергоатом» та його філія «ВП «Атоменергомаш» у період 6–11 лютого за підсумками тендерів уклали угоди на постачання трубних дощок загальною вартістю 154,43 млн грн. Уперше одним з переможців тендеру стало АТ «Укренергомашини», продукція якого є дешевшою на 15–40% порівняно з ідентичними закупівлями «Енергоатому» в інших компаніях у 2025 році. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро».
Трубні дошки – це конструкції з порізаних і з’єднаних сталевих труб, які використовуються в конденсаторах для охолодження води на енергоблоках АЕС. Зовнішні дошки виготовлятимуть із листового прокату корозійностійкої сталі аустенітного класу 316L із термообробкою та ультразвуковим контролем. Проміжні – з вуглецевої сталі S355J2 або S272J2 з абразивоструменевою обробкою та подальшим фарбуванням.
За результати тендерів підряди отримали:
ТОВ «Металкаст» (Дніпро, власник – Олександр Філіппі) виготовить і поставить продукцію на 92,51 млн грн. Проміжні дошки компанія вироблятиме з турецького прокату Erdemir, а зовнішні – з китайського Zhonggongte Metallurgical.
АТ «Українські енергетичні машини» (створене шляхом об’єднання харківських заводів «Електроважмаш» і «Турбоатом», підприємство очолює Віктор Суботін) поставить трубні дошки на 61,92 млн грн. Для виробництва використають французький прокат Industeel France, що входить до групи ArcelorMittal.
Зі закупівель видно, що пропозиції «Укренергомашин» із французької сталі виявилися в середньому у півтора раза дешевшими за продукцію «Металкасту», виготовлену з китайських і турецьких матеріалів.
«Наші гроші» зауважують, що в червні 2025 року, ще до арештів НАБУ в межах операції «Мідас» щодо можливих зловживань на тендерах «Енергоатому», «Атоменергомаш» замовляв іншим компаніям проміжні дошки по 288 900–296 850 грн за штуку (6 963–7 155 доларів), а зовнішні — по 922 110–978 210 грн (22 226–23 578 доларів).
Таким чином, ціни «Металкасту» залишилися приблизно на рівні торішніх. Водночас продукція «Українських енергетичних машин» виявилася дешевшою на 15–40% залежно від позиції.
Попри нижчі цінові пропозиції, «Енергоатом» висунув до «Укренергомашин» зауваження щодо документів у всіх чотирьох лотах, де компанія пропонувала нижчу ціну. У тендері центрального офісу йшлося про непідтверджений досвід, відсутність інформації про товар та листа від виробника прокату. У закупівлі філії – про ненадання виправленої технічної пропозиції, анкети та листа-згоди з умовами договору.
У результаті по двох лотах компанія усунула недоліки й отримала контракти. За іншими двома – з якихось причин документи не були надані, тож підряди дісталися дорожчому «Металкасту». Серед інших учасників торгів були також ТОВ «Укртранзит» і ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», чиї пропозиції виявилися ще дорожчими.
Оплату передбачено протягом 45 днів після постачання продукції. Раніше розрахунки здійснювалися впродовж 180 днів.
Що відомо про підрядників
ТОВ «Металкаст» було засновано у 2023 році в Дніпрі. Власником і керівником є Олександр Філіппі з Кіровоградської області.
Філіппі також очолює дніпровське ПрАТ «Плазматекс», яке оформлене на низку іноземних компаній: Oprilione Trading Ltd, Tribe Commercial Ltd (Британські Віргінські острови), Makosh Trading Ltd (Беліз), Ergoinform Corporation (Сент-Кітс і Невіс) та Datasfer Products Ltd (Ангілья).
У 2018–2019 роках Філіппі керував ПрАТ «НПО Дніпропрес», найбільшим акціонером якого на той час був Ігор Воронов.
До отримання нинішніх підрядів у 2024–2025 роках «Металкаст» виконував замовлення виключно для ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» — на загальну суму 26,76 млн грн (роботи, послуги та постачання товарів).
АТ «Українські енергетичні машини» (Харків) створили наприкінці 2021 року шляхом об’єднання харківських заводів «Електроважмаш» і «Турбоатом». Підприємство очолює багаторічний директор «Турбоатома» Віктор Суботін.
У 2023 році суд наклав арешт на 15,34% акцій товариства, що належать ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» (контролюється кіпрською Energy Standard Fund Management Limited громадянина РФ та Болгарії Костянтина Григоришина), а також на 5,60% акцій, що належать росіянину Валерію Валандіну. Арешт здійснено в межах кримінального провадження за статтею про колабораціонізм.
У серпні 2025 року АРМА запропонувало Кабінету Міністрів передати заарештовані акції «Українських енергетичних машин» в управління «Енергоатому».
Від часу запуску системи «Прозорро» у 2016 році зафіксовано державні контракти з цим підприємством на загальну суму 6,25 млрд грн.
Як писав ZAXID.NET, у сфері «Енергоатому» були викриті корупційні схеми. НАБУ та САП виявили злочинну організацію, яка отримувала «відкати» від контрагентів компанії в розмірі 10–15% вартості контрактів. Загалом через цю схему відмивання грошей пройшло близько 100 млн доларів. У справі фігурували міністр енергетики Герман Галущенко та бізнес-партнер президента Тімур Міндіч, а підозри отримали ще шість членів організації.