Товар оплачуватимуть протягом 45 днів після поставки

АТ «НАЕК «Енергоатом» та його філія «ВП «Атоменергомаш» у період 6–11 лютого за підсумками тендерів уклали угоди на постачання трубних дощок загальною вартістю 154,43 млн грн. Уперше одним з переможців тендеру стало АТ «Укренергомашини», продукція якого є дешевшою на 15–40% порівняно з ідентичними закупівлями «Енергоатому» в інших компаніях у 2025 році. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро».

Трубні дошки – це конструкції з порізаних і з’єднаних сталевих труб, які використовуються в конденсаторах для охолодження води на енергоблоках АЕС. Зовнішні дошки виготовлятимуть із листового прокату корозійностійкої сталі аустенітного класу 316L із термообробкою та ультразвуковим контролем. Проміжні – з вуглецевої сталі S355J2 або S272J2 з абразивоструменевою обробкою та подальшим фарбуванням.

За результати тендерів підряди отримали:

ТОВ «Металкаст» (Дніпро, власник – Олександр Філіппі) виготовить і поставить продукцію на 92,51 млн грн. Проміжні дошки компанія вироблятиме з турецького прокату Erdemir, а зовнішні – з китайського Zhonggongte Metallurgical.

АТ «Українські енергетичні машини» (створене шляхом об’єднання харківських заводів «Електроважмаш» і «Турбоатом», підприємство очолює Віктор Суботін) поставить трубні дошки на 61,92 млн грн. Для виробництва використають французький прокат Industeel France, що входить до групи ArcelorMittal.

Порівняльна таблиця «Наших грошей»

Зі закупівель видно, що пропозиції «Укренергомашин» із французької сталі виявилися в середньому у півтора раза дешевшими за продукцію «Металкасту», виготовлену з китайських і турецьких матеріалів.

«Наші гроші» зауважують, що в червні 2025 року, ще до арештів НАБУ в межах операції «Мідас» щодо можливих зловживань на тендерах «Енергоатому», «Атоменергомаш» замовляв іншим компаніям проміжні дошки по 288 900–296 850 грн за штуку (6 963–7 155 доларів), а зовнішні — по 922 110–978 210 грн (22 226–23 578 доларів).

Таким чином, ціни «Металкасту» залишилися приблизно на рівні торішніх. Водночас продукція «Українських енергетичних машин» виявилася дешевшою на 15–40% залежно від позиції.

Попри нижчі цінові пропозиції, «Енергоатом» висунув до «Укренергомашин» зауваження щодо документів у всіх чотирьох лотах, де компанія пропонувала нижчу ціну. У тендері центрального офісу йшлося про непідтверджений досвід, відсутність інформації про товар та листа від виробника прокату. У закупівлі філії – про ненадання виправленої технічної пропозиції, анкети та листа-згоди з умовами договору.

У результаті по двох лотах компанія усунула недоліки й отримала контракти. За іншими двома – з якихось причин документи не були надані, тож підряди дісталися дорожчому «Металкасту». Серед інших учасників торгів були також ТОВ «Укртранзит» і ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», чиї пропозиції виявилися ще дорожчими.