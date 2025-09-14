Міністри оборони Естонії та України Ханно Певкур та Денис Шмигаль

Естонія продовжить надавати військову підтримку Україні, виділяючи на це щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту, або понад 100 млн євро, як і цього року. Переважну більшість продукції закуплятимуть в естонських оборонних компаній. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії 14 вересня.

Окрім військової допомоги, Естонія у 2026 році продовжить підтримувати навчання українських військових та ІТ-рішення для українського оборонного сектору, сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час дводенного візиту до України.

Зазначається, що Ханно Певкур та його український колега Денис Шмигаль також обговорили останні події в Польщі.

«Порушення повітряного простору Польщі та НАТО в таких масштабах є безпрецедентним і неприйнятним – Росія несе за це повну відповідальність. Наша увага має бути зосереджена на тиску на Росію як агресора та на допомозі Україні в припиненні жорстокої війни», – сказав Певкур.

До слова, 13 вересня Естонія ввела тимчасову заборону на нічні польоти вздовж свого східного кордону, що межує з Росією. За даними Міноборони Естонії, це дозволить вести «більш інтенсивне спостереження» та посилить захист повітряного простору. Таллінн закрив свій простір на тлі порушення повітряного простору Польщі майже 20 російськими безпілотниками у ніч на 10 вересня.