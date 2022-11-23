Термін дії статусу тимчасового захисту українських біженців, які прибули в Естонію від початку війни в Україні, закінчується. Для того, щоб клопотати про його продовження, біженцям необхідно виконати низку вимог, розповіла ввечері у вівторок, 22 листопада,віце-канцлерка з культурного різноманіття міністерства культури Естонії Еда Сілберг, повідомляє ERR.

За її словами, у того, хто клопоче про продовження статусу тимчасового захисту, обов'язково має бути зареєстроване місце проживання. Повнолітні біженці мають бути активними на ринку праці – або працювати, або бути зареєстрованими в Касі з безробіття як безробітний. Неповнолітні - ходити до дитячого садка або до школи в Естонії.

Крім того, кожна людина має пройти програму адаптації, яка складається з одноденного навчання про життя в Естонії та базового курсу на початковий рівень естонської мови тривалістю 100 академічних годин, на освоєння яких піде приблизно три місяці. По закінченню курсу, ті, хто його пройшли, мають володіти словниковим запасом в обсязі приблизно 800 слів, знати базові фрази: як описати навколишнє середовище, говорити про себе і свою сім'ю, ставити найпростіші запитання і відповідати на них.

Для проходження курсу створено дуже гнучкі умови. Заняття проходять по всій країні як онлайн, так і в навчальному класі. Час занять теж можна обрати – є ранкові, денні та вечірні курси.

У разі виконання всіх умов статус тимчасового захисту буде продовжено на один рік. Він гарантує біженцям, які втекли від війни, ті самі права, що й іншим жителям Естонії. Інформацію про продовження статусу тимчасового захисту розсилатиме Департамент поліції та прикордонної охорони на електронні адреси. Клопотати про продовження статусу можна не раніше отримання цього листа.

З кінця лютого Естонія прийняла вже понад 63 тисяч українських воєнних біженців.