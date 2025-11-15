Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ на 3,5 млн євро
Міністр оборони Естонії зазначив, що стабільний доступ до Starlink забезпечує Україні важливу тактичну перевагу на полі бою
Естонія виділить 3,5 млн євро через ІТ-коаліцію на закупівлю систем Starlink для України та посилення її ІТ-спроможностей у воєнний час. Про це в суботу, 15 листопада, повідомив естонський мовник ERR з посиланням на Міністерство оборони країни.
За даними відомства, ці кошти на придбання терміналів Starlink будуть надані в межах пакета допомоги Україні на 2025 рік. Фінансування спільних закупівель буде здійснюватися через ІТ-коаліцію на чолі з Естонією та Люксембургом.
Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що Україна підтвердила потребу в стабільній підтримці зв’язку Starlink, який забезпечує суттєву тактичну перевагу на фронті.
«Можливості Starlink особливо важливі, враховуючи прагнення України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високошвидкісного інтернет-з’єднання», – сказав Певкур.
Він додав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включаючи Естонію, і що технологічна підтримка є не менш важливою, ніж постачання озброєння.
До слова, у 2026 році Естонія планує надати Україні військової допомоги на понад 100 млн євро. Переважну більшість продукції закуплятимуть в естонських оборонних компаній.