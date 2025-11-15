Супутниковий зв'язок Starlink в Україні працює з 27 лютого 2022 року

Естонія виділить 3,5 млн євро через ІТ-коаліцію на закупівлю систем Starlink для України та посилення її ІТ-спроможностей у воєнний час. Про це в суботу, 15 листопада, повідомив естонський мовник ERR з посиланням на Міністерство оборони країни.

За даними відомства, ці кошти на придбання терміналів Starlink будуть надані в межах пакета допомоги Україні на 2025 рік. Фінансування спільних закупівель буде здійснюватися через ІТ-коаліцію на чолі з Естонією та Люксембургом.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що Україна підтвердила потребу в стабільній підтримці зв’язку Starlink, який забезпечує суттєву тактичну перевагу на фронті.

«Можливості Starlink особливо важливі, враховуючи прагнення України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високошвидкісного інтернет-з’єднання», – сказав Певкур.

Він додав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включаючи Естонію, і що технологічна підтримка є не менш важливою, ніж постачання озброєння.

До слова, у 2026 році Естонія планує надати Україні військової допомоги на понад 100 млн євро. Переважну більшість продукції закуплятимуть в естонських оборонних компаній.