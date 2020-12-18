Доставки товарів з іншої країни вимагають більш відповідального підходу при виконанні транспортування. Логістика в такому випадком складається з більшої кількості завдань, включаючи підготовку до перетину кордонів. Розглянемо детальніше, як проходять такі угоди.

Оформлення покупок з маркетплейсу

Початок співпраці - реєстрація в системі перекладача для подальшого оформлення доставки. Далі клієнту необхідно перейти на онлайн-маркет і вибрати необхідну продукцію. Найкраще купувати в магазинах зі списку партнерів транспортної компанії. Це дозволить уникнути багатьох незручностей в організації та заощадить час. Зв'язок з партнерськими підприємствами вже налагоджена, а з іншими потрібен час, щоб все залагодити.

При оформленні перевезень від Meest China робіть покупки на маркеті TaoBao, який забезпечує:

• доставку посилок на китайський склад перевізника для подальшої обробки;

• можливість здачі товарів, що не сподобались, до відправки в Україну.

Співробітники Meest China зможуть оглянути продукцію, і здати вироби назад, якщо виявлять дефекти або пошкодження. Це перевірена торгова організація з різними пропозиціями, з якою перевізник співпрацює не перший рік. Покупцеві потрібно вибрати товари, зареєструвати трек-номер по Китаю в кабінеті сервісу Meest China і вибрати спосіб доставки. Також тут можна вказати функції обслуговування, які бажаєте отримати - консолідацію, перевірку з фотозвітом, перепакування.

Підготовка товарів до відправки

Наступні етапи виконує команда перевізника:

1. Приймає посилку на китайському складі.

2. Виконує сервісні дії, які вибрав замовник.

3. Готує документацію для міжнародного перевезення, легального перетину і страхування вантажу в дорозі.

4. Готує компактні упаковки під метод перевезення - морський, авіа або залізничний маршрут.

Отримання посилок в Україні

По Україні також можна вибрати спосіб отримання, який буде зручний клієнтові. Це доставки поштою або кур'єрськими службами за вказаною адресою. Кур'єри попередньо обговорюють дату і час приїзду.

Співпраця з Meest China може бути сформована на постійній основі, якщо вам потрібні регулярні поставки китайської продукції для комерційних або особистих цілей. Умови доставки вантажу з Китаю в Україну, тарифи перевезень і додаткові послуги можна переглянути на сайті компанії.

Доставки з Meest China - це безпечно і вигідно, тому що клієнт сам встановлює рамки обслуговування і необхідні завдання. Працівники відповідально виконують покладені задачі і стежать, щоб продукція була захищена в дорозі і прибула до одержувача в первозданному вигляді.