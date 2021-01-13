Компанія Facebook в грудні 2020 року видалила десятки акаунтів, сторінок та груп пов’язаних із партією «Європейська солідарність» та громадськими організаціями «Справа громад» та «Антикорупційний блокпост». Про це йдеться у звіті компанії, опублікованому 12 січня.

Facebook відзначив, що підставою для видалення сторінок є «скоординована неавтентична поведінка». За даними Facebook, такі профілі були створені для «маніпулювання суспільною дискусією».

«Люди, які стоять за цією активністю, використовували фейкові акаунти, щоб створити фіктивних осіб, уникнути нашого контролю, модерувати сторінки та писати у групах, названих за містами в Україні», — наголосила компанія.

Акаунти поширювали українською та російською мовами про новини та політику в Україні, включно зі схвальними коментарями про «Європейську солідарність» та її кандидатів, громадську організацію «Справа громад», екс-президента Петра Порошенка та критикою президента Володимира Зеленського.

Усього було закрито 27 облікових записів, 37 сторінок і 21 групу у Facebook, а також 13 акаунтів в Instagram, які пов’язані із «Європейською солідарністю» та «Справою громад». Крім того, компанія видалила також 31 сторінку, 13 акаунтів та 6 груп, а також 3 сторінки, пов’язані із «Антикорупційним блокпостом».

Партія «Європейська солідарність» та громадські організації «Справа громад» та «Антикорупційний блокпост» поки не прокоментували це рішення Facebook.

Зазначимо, що крім десятків акаунтів в Україні, компанія також вилучила в Киргизстані, Казахстані, Бразилії, Аргентині, Пакистані, Індонезії та Марокко, спрямовані на аудиторії в межах цих країн. Ще п’ять мереж – з Ірану, України, Франції, Марокко та Росії, які мали на меті вплив на людей поза межами цих країн.

Усього в грудні через «скоординовану неавтентичну поведінку» було видалено 1957 акаунтів із Facebook, 707 – із Instagram, також видалено 156 сторінок і 727 груп.