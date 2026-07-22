Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що телефонував Олександру Сирському після того, як президент звільнив його з посади головнокомандувача ЗСУ. Про це він написав у соцмережах ввечері вівторка, 22 липня.

За словами Федорова, він подякував Олександру Сирському за захист Київщини, Харківську операцію 2022 року та інші історичні битви. Нагадаємо, за командування Сирського ЗСУ відбулася битва за Бахмут та Курська операція в Росії.

«Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки», – написав Федоров.

Крім того, ексміністр прокоментував призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого, назвавши його «новим повітрям та новою надією». Він додав, що новий головком – це «голос змін, який не можна було не почути».

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«Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки», – написав Федоров.

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Нагадаємо, після кадрових змін у Кабміні звільнений з посади міністра оборони Михайло Федоров заявив, що керівництво ЗСУ саботує запровадження нової контрактної системи та звинуватив Олександра Сирського у системній кризі з мобілізацією. Він також розкритикував підхід головнокомандувача до управління армією, заявивши, що замість пошуку нових рішень для перемоги той, на його думку, спровокував внутрішній конфлікт. Олександр Сирський відреагував на слова Федорова та заявив, що почути про конфлікт із ним «було для нього несподіванкою».

З 16 липня в Україні тривали масштабні протести, учасники яких вимагали повернення Федорова на пост міністра оборони та звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Після кількаденних мітингів президент України Володимир Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. Про його досягнення та військову карʼєру читайте за посиланням.