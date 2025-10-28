Уже в друге у Львові відбудеться дводенний міжнародний фестиваль «Земля поетів». 8-9 листопада на території !FESTrepublic пройде понад 50 подій у чотирьох літературних локаціях, розташованих поруч: «Шевченко», «Франко», «Леся» і «Стус». Тут чекають понад 100 учасників. Серед знаних поетів, яких можна буде побачити, почути наживо, взяти автограф чи сфотографуватися на «Землі Поетів 2025», – Сергій Жадан, Катерина Калитко, Артур Дронь, Наталка Білоцерківець, Мар’яна Савка, Людмила Таран, Галина Крук, Юлія «Тайра» Паєвська, Іван Андрусяк, Дмитро Лазуткін, Сергій Пантюк, Сергій Мартинюк, Марина Пономаренко, Єлизавета Жарікова та багато інших. У вечірній програмі – великі сольні концерти гуртів «Жадан і Собаки», «Vivienne Mort», «Мертвого півня», а також Марії Бурмаки. А серед зіркових гостей «Землі Поетів» – музиканти Віктор Морозов, Анжеліка Рудницька, Зіновій Карач, Юрій Йосифович, знані блогери Дарʼя Астафʼєва, Андрій Шимановський, Віталій Гордієнко та інші.

Вперше на «Землі Поетів» окремими подіями будуть представлені театральні постановки за участі Ростислава Держипільського, Романа Ясіновського, Римми Зюбіної. Зокрема, відбудеться перформанс «Ціна світла» від Театру Курбаса на вірші американської поетки Аманди Ґорман. А також дві вистави: «Дощ падає, діти ростуть» (за віршами Артура Дроня та Олега Каданова) і «Любов варта всього» (імерсивна вистава-перформенс).

Головне гасло фестивалю незмінне – «Поети творять націю». Утім, цьогоріч центральний концепт події закрутиться довкола теми «Пам’ятати усіх. Повернення імен на Землю Поетів». На подіях пригадуватимуть авторів різних течій епохи між двома світовими війнами – галицьких модерністів, січових стрільців, поетів Празької школи, а також поетів-емігрантів. Мета – актуалізувати імена, які зараз рідко звучать, але є важливими для сучасності. «А ще нам треба перепрочитати Юрія Покальчука, Ігоря Римарука, Олега Лишегу, Ірину Калинець, Назара Гончара, Аттилу Могильного, Миколу Холодного та багатьох інших важливих для нашої культури поетів. Окрема подія буде присвячена Ігорю Калинцеві, який ще торік читав свої вірші на «Землі Поетів», а нещодавно пішов у засвіти», – зауважує засновниця і програмна директорка фестивалю «Земля Поетів», поетка та видавчиня Мар’яна Савка.

Родзинкою міжнародної програми фестивалю стане «Кафе «Європа» – відомий у світі майданчик для інтелектуальних розмов. Тут будуть зустрічі з легендою польської літератури Ришардом Криніцьким та знаменитою американською поеткою Каролін Форше, з Кшиштофом Чижевським (Польща), Крісом Мерілом (США), Володимиром Єрмоленком, Максимом Буткевичем, Мирославом Мариновичем та іншими іноземними й українськими поетами і філософами.

Цьогорічна аудіальна програма фестивалю знову матиме окрему локацію з інсталяцією у залі «Леся» і втілиться у звуковому літописі української свободи. Новий альбом від застосунку LitCom «Голоси. Свідчення» об’єднує поетичні записи, зроблені під час віхових моментів нашої історії – від унікального звучання голосу Євгена Маланюка в еміграції до пророчого Дмитра Павличка перед розстрілами на Майдані.

У різних аудіотреках звучать Крим 2014, майже окупований Маріуполь, Євромайдани Харкова й Кропивницького, Мовний Майдан, Помаранчева революція, перепоховання Василя Стуса й Занківчанківські вечори — голосами Сергія Жадана, Артема Полежаки, Атени Пашко й навіть Ліни Костенко з 90-х та ін.

У ході дводенного фестивалю «Земля Поетів 2025» відбуватиметься збір для 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», у лавах якого служать поети-учасники фестивалю Сергій Жадан і Юлія «Тайра» Паєвська. Мета збору – 500 тис. грн.

Повну програму фестивалю можна побачити тут.

До локацій організовано безкоштовний трансфер. Традиційно автобуси йтимуть від Порохової Вежі (зі сторони вулиці В. Винниченка) до !FESTrepublic кожні пів години від 11:00 до 20:00.