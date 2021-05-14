ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова та громади, вони чекають на нових господарів. А може віднайдуться і попередні. У цій підбірці – п'ять собак для прилаштування.

Тіна, 4 роки. Місце відлову: вул.Городоцька. Має дуже ніжну та тендітну натуру. Ця дівчинка мріє знайти своє щастя, чим для неї стане турботливий господар.

Лорі, 2 роки. Місце відлову: Брюховичі. Може здатися, що Лорі трошки ляклива, але звикнувши до людини, гарно махає хвостиком та весело крутиться.

Айран, 2 роки. Місце відлову: Кривчицька дорога. Мав на собі нашийник, та й загалом виглядає доглянутим та домашнім. Тому, найвірогідніше, він просто заблукав в пошуках пригод і на нього чекають вдома.

Локі, 1 рік. Місце відлову: вул.Величковського. З ним ви забудете про поганий настрій. Любить ловити м'ячик, приносити палку та стрибати.

Фред, 6 років. Місце відлову: вул. Щурата. Собака-філософ, виважений, спокійний та вихований. Це не собака для вечірок чи забав. Він добре впишеться у спокійний ритм своїх нових господарів. Все, що йому потрібно – любов і підтримка від людей і трохи смачненького.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото: Ірина Роговик, Іра Шелест