У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що дискусія про передачу винищувачів Hornet за кордон «наразі неактуальна», повідомляє Yle з посиланням на коментар міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена службі новин Uutissuomalainen.

Кайкконен пояснив, що фінські військові використовуватимуть винищувачі Hornet ще протягом наступних кількох років, після чого їхній 30-річний «життєвий цикл» закінчиться. За його словами, дискусія про можливу передачу цих винищувачів за кордон не актуальна. Також Кайкконен додав, що Україна отримала таку відповідь минулого тижня.

Зауважимо, що прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва 10 березня заявила, що її країна готова обговорити передачу Україні американських винищувачів Hornet. Однак у квітні Марін подала у відставку за результатами парламентських виборів.

Винищувач-бомбардувальник McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, який часто називають просто «Шершень», розробили в 1970-х роках. Проте він досі є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. Літак застосовувався у військових операціях у Лівії, Іраку, Югославії.

Фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на Санну Марін повідомляла, що Фінляндія має 62 винищувачі Hornet. Водночас країна планує до 2025 року закупити 64 винищувачі F-35A. Також раніше повідомлялося, що ці винищувачі, ймовірно, знімуть з озброєння та використовуватимуть як запчастини, зазначає «Громадське».