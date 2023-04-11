США готові використати ленд-ліз у майбутньому

Адміністрація президент США Джозефа Байдена ще не скористалася програмою ленд-ліз для відправки озброєння Україні, оскільки раніше виділена Конгресом сума для підтримки України ще не витрачена. Про це пише видання Politico з посиланням на американських високопосадовців.

Видання нагадує, що США під керівництвом президента Джо Байдена виділили майже 35 млрд доларів на безпекову допомогу Києву з моменту вторгнення Росії. Ці кошти йдуть на купівлю озброєння із військових запасів США або виробництво нової зброї. Але минулого року Конгрес також надав президенту США повноваження по ленд-лізу, що дозволило Білому дому подолати бюрократичну тяганину та подарувати зброю Україні з очікуванням відшкодування.

Джерела видання зазначили, що сьогодні цей варіант не використовується через наявність двопартійної підтримки Києва, а також виділення коштів Конгресом.

«Ми приділяємо першочергову увагу допомозі в галузі безпеки, за яку їм (Україні – ред.) не доведеться нам платити», – сказав на умовах анонімності високопосадовець адміністрації президента США.

За його словами, США готові використати ленд-ліз у майбутньому. Але зараз основна увага приділяється поставкам у рамках повноважень.

Ще однією причиною поки що «притримати» ленд-ліз є наявність двопартійної підтримки для постачання військової допомоги Україні. Як сказав помічник одного з конгресменів-демократів, якщо опір республіканців посилиться або підтримка України в суспільстві знизиться, тоді буде сенс використовувати ленд-ліз, щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування постачання зброї.

Видання зазначає, що не всі у Конгресі задоволені тим, що варіант ленд-лізу залишається невикористаним.

Нагадаємо, що 9 травня минулого року президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроект про ленд-ліз, який спростить тривалий процес постачання Україні військового обладнання, необхідного для боротьби з РФ. Відповідно до цього документа, Україна може вимагати впорядкованої передачі американської зброї та іншої допомоги у сфері безпеки. США отримають гарантії того, що країна замінить або відшкодує активи пізніше.

Ленд-ліз передбачає не тільки отримання зброї. За прикладом Другої світової війни, крім танків та літаків, США направляли в СРСР верстати, локомотиви, сталь для броні, консерви тощо. Закон про ленд-ліз для України набув чинності 1 жовтня.