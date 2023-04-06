Уряд Санни Марін поступився правим націоналістам та консерваторам

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін спільно з урядом подала прохання про відставку до президента Фінляндії Саулі Ніїністе. Відставку Марін вже схвалили, а її уряд працюватиме до переобрання нового фінського кабінету.

Про це повідомив фінський телеканал Yle у четвер, 6 квітня. Санна Марін подала у відставку після поразки на виборах, де її партія соціал-демократів зайняла третє місце.

«Шановний президенте республіки, з повагою прошу вас звільнити мене та інших членів урядової ради», – заявила Санна Марін.

Саулі Ніїністе прийняв прохання уряду про відставку та надав кабінету Санни Марін статус тимчасового уряду. Він працюватиме, поки партії не сформують новий, проте робота може затягнутися, оскільки низка партій уже виключила можливість співпраці з правими популістами, які прийдуть до влади.

Санна Марін була наймолодшою прем'єркою у світі, отримавши посаду у 33 роки. Її каденція тривала з 2019 року.

Зазначимо, за результатами парламентських виборів у Фінляндії, партія Санни Марін посіла третє місце в рейтингу, поступившись правій Національній опозиційній коаліції та консервативній коаліції. Лідером нового парламенту Фінляндії стане Петтері Орпо, який раніше обіймав посаду міністра фінансів. Він запевнив, що солідарність Фінляндії з Україною лишатиметься міцною за каденції коаліції з його партією.