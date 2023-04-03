Соціал-демократична партія прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін поступилася правій Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтері Орпо, повідомляє Yle з посиланням на дані підрахунку 100% попередньо поданих голосів.

Консервативна коаліція здобула 20,8 % (на 3,8% більше, ніж у попередньому скликанні) й зможе розраховувати на 48 мандатів. Партія Марін теж покращила результат – з 17,7% до 19,9% і матиме 43 мандати замість 40, посівши, таким чином, третє місце. Ультраправі «Справжні фіни» опинились на другій сходинці з 20,1% і матимуть попередньо 46 мандатів (було 39).

Водночас зазначимо, що лідер партії, яка отримала на парламентських виборах більшість голосів, традиційно отримує першочергове право на формування нового уряду. Цього разу створення нової правлячої коаліції обіцяє бути довгим і важким, оскільки низка партій уже виключила можливість співпраці з правими популістами.

Лідер Національної коаліційної партії Петтері Орпо – 53-річний колишній міністр фінансів. Він запевнив, що солідарність Фінляндії із Україною лишатиметься міцною за каденції коаліції з його партією, зазначає The Guardian.

«Спершу для України: ми стоїмо за тебе, з тобою. Ми не можемо прийняти цю жахливу війну. І ми зробимо все, що потрібно для допомоги Україні, українцям, оскільки вони бʼються за нас. Це очевидно», – запевнив він.

Санна Марін очолювала фінський уряд із 8 грудня 2019 року. Була наймолодшим прем'єр-міністром у світі з 10 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року, аж поки Австрія не обрала Себастіяна Курца. Відвідувала Україну під час повномасштабного вторгнення.