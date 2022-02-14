У понеділок, 14 лютого, у Калуші ритуальний салон «Скорбота» представив фотозону, присвячену Дню всіх закоханих. На банері зображена труна та надпис «Любов до гробу». Першим у фотозоні сфотографувався власник салону. «Коли над тобою сміються — це не страшно. Страшно, коли над тобою плачуть. Любіть кожен день», — закликав автор фотозони, підприємець Юрій Кузь.

Нагадаємо, що на ритуальну службу «Скорбота» у 2020 році поліція склала протокол за порушення карантину вихідного дня. Тоді Юрій Кузь залишив іронічний допис у соцмережі: «Люди, я вас прошу не помирайте на вихідних))) дочекайтесь понеділка...».

фото «Вікна»