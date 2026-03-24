FPV-дрон влучив безпосередньо у вагон

Зранку у вівторок, 24 березня, російські війська атакували електропотяг сполученням Слатине – Харків. Унаслідок прямого влучання безпілотника загинув один із пасажирів. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, удар стався близько 05:20, коли потяг перебував на станції Слатине. Попередньо встановлено, що для атаки росіяни використали FPV-дрон, який влучив безпосередньо у вагон. На місці загинув 61-річний чоловік.

Машиніст потяга та його помічник зазнали гострої реакції на стрес. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило.

На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці. Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 24 березня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 392 БпЛА та 34 ракети. Внаслідок ударів загинули люди у Полтаві та Запоріжжі.